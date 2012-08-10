maximprophp

Профессионал в области веб-разработок, защиты информации.

- я - математик, на PHP программирую более 10 лет, программирую изначально безопасный код, неподверженный SQL-injection, XSS и прочим уязвимостям. Научил программированию многих учеников, раньше вел сайт-блог по программированию и разработке ПО, писал статьи в бумажные журналы, разработал сотни релизов на PHP, включая разработку разнообразных CMS "с нуля", магазинов, сайтов реелторских агенств, интернет-библиотек, веб-пауков, аналогов phpmyadmin и php файл-менеджеров.

- JS\jQuery

- MySQL/NoSQL/postgresql/oracle/Redis

- c++, Delphi и все остальные языки программирования

Умею крайне быстро разбираться в чужом коде, использовать в своем коде API функции, разработанные другими программистами, писать свои API функции, координировать программистов, соблюдая документированные функции.

Умею разрабатывать модули любой сложности, писать оптимизированные NoSQL web-проекты, способные выдерживать миллионы уникальных посетителей суточно.

О себе: закончил школу с золотым дипломом и Московский Институт Радиоэлектроники и Автоматики (МИРЭА) по специальности ИП (инженер-программист).