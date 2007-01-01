специалист по контенту, копирайтер, переводчик

Высшее образование

2005–2010 Российская международная академия туризма (РМАТ), менеджмент организации (дневная форма обучения).

Профессиональный опыт

06.2011–11.2012, KODIX, контент-менеджер

www.kodix.ru

Поддержка сайтов дилеров Volkswagen («Атлант-М», «Авто-Престус», «ФЦ Внуково», «Нева-Автоком» и др.), сайта Volkswagen.ru, сайтов компании «Автотрекер» (в том числе международных сайтов), холдинга «БЛ ГРУПП» и

других проектов.

08.2010–12.2010, ЗАО «ТИБР», менеджер по работе с клиентами

www.tiber.ru

Подготовка документов, работа с клиентами, организация деятельности курьеров.

02.2011–05.2011, ООО «Партнер», менеджер по работе с иностранными клиентами

www.partner2b.ru

Подготовка необходимой документации, сбор и подготовка информации для предоставления услуг поддержки иностранным гражданам в России.

05.2008–07.2008, Otvet.Su, контент-менеджер

www.otvet.su

Поддержка каталога товаров на сайте (фото-, видеотехника, мелкая бытовая техника, аксессуары, мобильные телефоны, портативные DVD, HI-FI техника, мультимедиа, караоке, часы, электроинструменты, швейные машины, расходные материалы).

02.2008–04.2008, Mototelecom, контент-менеджер

www.mototelecom.ru

Поддержка каталога товаров на сайте (сетевое оборудование, оборудование для IP-телефонии, средства конференц-связи, системы видеонаблюдения, торговое оборудование, серверное оборудование, банковское оборудование).

07.2007–11.2007, Astra, контент-менеджер

www.videomax.ru/group.asp?IDP=14

Поддержка каталога товаров на сайте (швейные машины, швейные принадлежности, аксессуары, расходные материалы).

01.2007–05.2007, Videomax.Ru, контент-менеджер

www.videomax.ru

Поддержка каталога товаров на сайте (фото-, видео-техника, аксессуары, бытовая техника), подготовка материалов для курьеров.

Ключевые навыки

Я имею большой опыт работы с разными системами управления контентом (Bitrix, Joomla, Drupal, OpenCart, CQ5 и др.). Я владею навыками использования офисных программ Microsoft Office, редактора растровой графики Adobe Photoshop, знаком с редакторами векторной графики Adobe Illustrator и Corel Draw. Способен в краткие сроки изучить принципы работы новых для себя систем управления контентом, компьютерных программ.

Ключевым моментом в рабочем процессе для меня является организация и оптимизация процесса при помощи различных инструментов с целью решения задач в кратчайшие сроки с наименьшей затратой ресурсов. К примеру, action-скрипты в Photoshop позволяют произвести манипуляции над большим объемом фотографий одним щелчком мыши. Программа “ReNamer” пронумерует файлы с помощью нажатия лишь одной клавиши для последующей загрузки на сервер. Функция макросов в программах пакета Microsoft Office незаменима при частом выполнении рутинных операций редактирования и форматирования текстов и чисел.

Я отлично владею устным и письменным русским языком. Мои знания английского языка оцениваются как Upper-Intermediate по результатам тестов. Имею базовые знания испанского и итальянского языков. Я стараюсь бережно относиться к языку, на письме соблюдаю правила правописания, не пренебрегая этим принципом при общении и работе в Интернете. Я уверен, что грамотно изъясняться и писать очень важно.

Личные качества

Обязательность, аккуратность, трудоспособность, находчивость, честность, доброжелательность и умение находить контакт с людьми, чувство юмора.