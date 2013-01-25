Задание : В интернете есть много онлайн сервисов по выбору дизайна салона автомобиля. где можно подобрать или расцветку чехлов или подобрать расцветку перетяжки дверей, сидений, торпеды. Мне нужен антологичный сервис, в котором автолюбители смогут ...