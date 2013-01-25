maximus10

Максим maximus10

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Активный Онлайн сервис по выбору дизйна руля авто

    Задание : В интернете есть много онлайн сервисов по выбору дизайна салона автомобиля. где можно подобрать или расцветку чехлов или подобрать расцветку перетяжки дверей, сидений, торпеды. Мне нужен антологичный сервис, в котором автолюбители смогут ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется создать мультилендинг (+ допы)

    Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры!  1). Мне требуется мультилендинг на 3-5 страниц.  Тематика автомобильная, товар один, но для разных авто.  Соответственно мультилендинг должен подставлять посетителю заголовок и цену, по его поисковому запросу.  С ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Небольшой сайт - записная книжка

    $250

    Требуется создать своего рода записную книжку для нескольких пользователей с программированием модуля разграничения доступа. Визуально то что мне надо изображено в файле № 1. Теперь функционал: 1. Операторы могут вносить ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

programbog
Никита 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
$50
10 баллов
6 лет назад
Конструктор для авто
JavaScript
Максим четко поставил задачу, быстро отвечал на вопросы и оплатил все своевременно рекомендую!
Никита отлично справился с заданием, воплатил все пожелания и внес корректировки. Всегда был на связи. Спасибо, рекомендую!
Ответный отзыв
verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Небольшой сайт - записная книжка
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую.
Спасибо, за быструю и качественную работу.
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