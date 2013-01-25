нужен конструктор на сайт, на pho+js. Подробности вышлю исполнителю.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задание : В интернете есть много онлайн сервисов по выбору дизайна салона автомобиля. где можно подобрать или расцветку чехлов или подобрать расцветку перетяжки дверей, сидений, торпеды. Мне нужен антологичный сервис, в котором автолюбители смогут ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры! 1). Мне требуется мультилендинг на 3-5 страниц. Тематика автомобильная, товар один, но для разных авто. Соответственно мультилендинг должен подставлять посетителю заголовок и цену, по его поисковому запросу. С ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
Требуется создать своего рода записную книжку для нескольких пользователей с программированием модуля разграничения доступа. Визуально то что мне надо изображено в файле № 1. Теперь функционал: 1. Операторы могут вносить ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
6 лет назад
JavaScript
Максим четко поставил задачу, быстро отвечал на вопросы и оплатил все своевременно рекомендую!
Ответный отзыв
Никита отлично справился с заданием, воплатил все пожелания и внес корректировки. Всегда был на связи. Спасибо, рекомендую!
$150
10 баллов
12 лет назад
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо, за быструю и качественную работу.