maximus787

Максим maximus787

 
33 годаМолдова/Бендеры
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
SEO, продвижение сайтов, контент-менеджмент

Готов заниматься разной работой. Больше всего предпочитаю контент-менеджмент. Есть богатый опыт и большая база знаний в области SEO.

Отзывы фрилансеров
yurchukil
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Прогон по форумам
Работать с человеком приятно. Ответственный. Платит сполна. Все бы так ...
Юрий снова справился с работой на отлично! Сотрудничество продолжается успешно! Я доволен.
Ответный отзыв
yurchukil
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Прогон по форумам
Хороший человек, человек слова. Приятно было с ним работать. Про оплату переживал больше чем я :)
Юрий молодец! Быстро справился с работой. Не ленив, всегда готов проявлять гибкость и идти на уступки. Было очень приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
oreli
48 летМолдова
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 отзывов(-2)
$25
10 баллов
15 лет назад
Прогнать сайт по 200 каталогам
Корректный и обязательный заказчик, самые положительные рекомендации
Работа выполнена качественно и в срок! Аурелия очень приятный человек, приятна в общении и исполнительна в работе. Я остался доволен и настроен сотрудничать и дальше! Рекомендую всем.
Ответный отзыв