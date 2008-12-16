maximus787

Нужен ручной прогон по форумам. Форумы с ТИЦ не меньше 20.
Готов заниматься разной работой. Больше всего предпочитаю контент-менеджмент. Есть богатый опыт и большая база знаний в области SEO.
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно прогнать сайт http://www.liveklimat.com/ по форумам. Указывайте цену за 1 пост. Всего нужно не меньше 100 форумов. Жду предложений...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно прогнать сайт - http://www.liveklimat.com - по каталогам. Максимальная цена 25wmz. Срок до 17 февраля. Регистрация каталогов только ручная. Уникальное описание для каждого. Каталоги только белые. Пишите сразу базу ваших каталогов, которые готовы использовать.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно прогнать сайт по каталогам. Минимум 200 каталогов. Регистрация вручную. цена - 0.3$ за 1 каталог. писать в приват или сюда - 434634846Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно оставить ссылку на хорошем блоге с большой посещаемостью, можно нескольо блогов. Цена договорная. qip - 386343050Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен блогер, опытный способный. Нужно повысить посещаемость сайта. Цена договорная. Жду толковых предложенийПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад