Создание креативного видео

Опыт работы. Режиссер телепрограмм

“Жить Здорово”, "Доброе утро", "Контрольная закупка", "Русский жкстрим" – 1 ПЕРВЫЙ КАНАЛ,

Документальные проекты :

Циклы докфильмов

"Тайны века",

"Спец расследование", "Документальный детектив"

Основные обязанности: Написание сценария, подготовка, организация и проведение съёмки телепрограмма, сюжетов, актёров и массовки в студии и на выезде, съемка постановочных видеороликов, бэк-стейдж, интервью, стэнд-ап, синхронов, докфилмов, рекламы, видео для инстаграмм, оцифровка видеоматериалла, видеомонтаж концертов, телепрограмм, сюжетов, музыкальных клипов, свадеб, корпоративных фильмов, подбор музыки, музыкальное оформление, озвучание, тонировка, титры.