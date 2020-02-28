Создание креативного видео
Опыт работы. Режиссер телепрограмм
“Жить Здорово”, "Доброе утро", "Контрольная закупка", "Русский жкстрим" – 1 ПЕРВЫЙ КАНАЛ,
Документальные проекты :
Циклы докфильмов
"Тайны века",
"Спец расследование", "Документальный детектив"
Основные обязанности: Написание сценария, подготовка, организация и проведение съёмки телепрограмма, сюжетов, актёров и массовки в студии и на выезде, съемка постановочных видеороликов, бэк-стейдж, интервью, стэнд-ап, синхронов, докфилмов, рекламы, видео для инстаграмм, оцифровка видеоматериалла, видеомонтаж концертов, телепрограмм, сюжетов, музыкальных клипов, свадеб, корпоративных фильмов, подбор музыки, музыкальное оформление, озвучание, тонировка, титры.
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Портфолио
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Видеомонтаж
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