Необходимо разработать приложение для мобильных ОС: Android, iOS. Ориентироваться можно на приложение Mega. Необходимый функционал для начальной версии. 1. Авторизация по логину-паролю. 2. Управление файлами. 3. Возможность Upload файлов. 4. Возможность Download файлов и сохранение их в приложении. 5. Возможность просматривать и ...