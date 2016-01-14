Нужен GIF баннер для рекламы промо онлайн-сервиса (всю конкретику и текстовку предоставим исполнителю). Размер: 735*90 px Требования: наличие логотипа (предоставим PNG исполнителю), размер (вес) и анимация в разумных пределах, минимальный "шум", качественное исполнение в современных тенденциях. Оплата: строго ...
- Баннеры9 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется очень опытный администратор для выполнения разового проекта по установке и настройке почтового сервера на базе Postfix+Dovecot+Roundcube.Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать приложение для мобильных ОС: Android, iOS. Ориентироваться можно на приложение Mega. Необходимый функционал для начальной версии. 1. Авторизация по логину-паролю. 2. Управление файлами. 3. Возможность Upload файлов. 4. Возможность Download файлов и сохранение их в приложении. 5. Возможность просматривать и ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен комплект GIF баннеров для рекламы онлайн-сервиса (всю конкретику предоставим исполнителю). Размеры: 1) 468*60 2) 250*250 3) 300*100 4) 728*90 Требования: наличие логотипа (предоставим PNG исполнителю), размер (вес) и анимация в разумных пределах, минимальный "шум", качественное исполнение в современных тенденциях. Баннеры для ...Баннеры12 заявокЗакрыт8 лет назад