maxkowal

Максим Ковальски maxkowal

 
39 летПольша/Краков
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Срочно! GIF-баннер на сегодня!

    Нужен GIF баннер для рекламы промо онлайн-сервиса (всю конкретику и текстовку предоставим исполнителю).  Размер: 735*90 px   Требования: наличие логотипа (предоставим PNG исполнителю), размер (вес) и анимация в разумных пределах, минимальный "шум", качественное исполнение в современных тенденциях.   Оплата: строго ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Мобильное приложение (Android + iOS)

    Необходимо разработать приложение для мобильных ОС: Android, iOS. Ориентироваться можно на приложение Mega. Необходимый функционал для начальной версии. 1. Авторизация по логину-паролю. 2. Управление файлами. 3. Возможность Upload файлов. 4. Возможность Download файлов и сохранение их в приложении. 5. Возможность просматривать и ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Комплект баннеров (gif)

    Нужен комплект GIF баннеров для рекламы онлайн-сервиса (всю конкретику предоставим исполнителю).  Размеры:  1) 468*60 2) 250*250 3) 300*100 4) 728*90 Требования: наличие логотипа (предоставим PNG исполнителю), размер (вес) и анимация в разумных пределах, минимальный "шум", качественное исполнение в современных тенденциях. Баннеры для ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Установка и настройка почтового сервера
Замечательный заказчик! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Необходимая задача выполнена, рекомендую к сотрудничеству!
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