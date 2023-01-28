UI / Visual Design, Web & Mobile Design
Портфолио: https://aso.super.site/
Я UI/UX дизайнер с релевантным опытом работы около 4 лет. Вот виды работ, которые Вы можете смело поручить мне:
– визуальный (графический) дизайн: баннеры, постеры, иконки, оформление карточек товаров для маркетплейсов, создание анимированных рекламных баннеров;
– веб-дизайн: отрисовка макетов веб-сайта, landing page, интернет-магазина для последующей верстки;
– мобильный дизайн: разработка прототипов, дизайн мобильных приложений, ASO оформление скриншотов приложения в App Store и Google Play
Постоянным клиентам делаю скидки на свои услуги
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Pedometer Mobile App3 просмотра
- Pedometer Mobile App2 просмотра
- РосАтом3 просмотра
- Pedometer Mobile App3 просмотра
- Категории Магазин мебели2 просмотра
- VPN ASO Google Play3 просмотра
- VPN Mobile App2 просмотра
- Citi Bank Main Page3 просмотра
- Octopus Browser Commercial2 просмотра
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- Слайды презентаций3 просмотра
Дизайн интерфейсов и игр
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$10/час
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Дизайн мобильных приложений
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$10/час
нет рейтинга