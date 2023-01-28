UI / Visual Design, Web & Mobile Design

Портфолио: https://aso.super.site/



Я UI/UX дизайнер с релевантным опытом работы около 4 лет. Вот виды работ, которые Вы можете смело поручить мне:

– визуальный (графический) дизайн: баннеры, постеры, иконки, оформление карточек товаров для маркетплейсов, создание анимированных рекламных баннеров;

– веб-дизайн: отрисовка макетов веб-сайта, landing page, интернет-магазина для последующей верстки;

– мобильный дизайн: разработка прототипов, дизайн мобильных приложений, ASO оформление скриншотов приложения в App Store и Google Play

Постоянным клиентам делаю скидки на свои услуги