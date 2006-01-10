(Joint-Venture) Европейская компания готова принять участие в финансирвании и в совместной разработке персперктивных IT - проектов, а так же принять участие в продвижение данных проектов на территории ЕС и РФ. После первичного анализа проекта возможны следуюше варианты: 1. ...
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- Прочее8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
поддержка потокового видео передача параметров через переменные, но ip уже внутри прописан. аналог к примеру на http://video.mail.ru/mail/kokape.. по вопросам обращайтесь.Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Компания ищет специалиста для консультации и удаленной настройки/тестирования сетей и VoIP-оборудования (VoIP-Тефония) с хорошими знаниями и опытом с технологией VoIP-Тефонии (SIP, H.323) Долгосрочная работа возможна.Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $100
требуется доработка магазина на основе oscommerce, а именно дополнительный модуль платежей rupay, доработка партнерской программы, и еще кучка мелочей.Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад