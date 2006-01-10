maxnnn

Гость maxnnn

 
55 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Финансирование проектов и идей в IT сфере

    (Joint-Venture) Европейская компания готова принять участие в финансирвании и в совместной разработке персперктивных IT - проектов, а так же принять участие в продвижение данных проектов на территории ЕС и РФ. После первичного анализа проекта возможны следуюше варианты: 1. ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Видеоплеер на флеше

    $250

    поддержка потокового видео передача параметров через переменные, но ip уже внутри прописан. аналог к примеру на http://video.mail.ru/mail/kokape.. по вопросам обращайтесь.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • VoIP/Network - Специалист

    $100

    Компания ищет специалиста для консультации и удаленной настройки/тестирования сетей и VoIP-оборудования (VoIP-Тефония) с хорошими знаниями и опытом с технологией VoIP-Тефонии (SIP, H.323) Долгосрочная работа возможна.

    Настройка сервера/ПО3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад