maxopka01

Илья Мхеидзе maxopka01

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Режисер монтажа

Оператор/Режиссер монтажа

Открыт для сотрудничества

Работаю в Premiere, After Effect, Photoshop,

Форматы: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, 4K, FullHD.

Сьемка, планирование, разработка сюжета, монтаж, цветокорекция, анимация, трекинг, стабилизация видео, стоп-моушн.

Мои работы:

https://www.youtube.com/watch?v=cUeFZ6QlETw

https://www.youtube.com/watch?v=R_ciLIwxEI4&t=117s

https://youtu.be/ifMNnKF-auU

https://www.youtube.com/watch?v=I7CKnsjOjvE

https://www.youtube.com/watch?v=vGUBcOEVPHQ&t=142s

Портфолио