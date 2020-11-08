Режисер монтажа
Оператор/Режиссер монтажа
Открыт для сотрудничества
Работаю в Premiere, After Effect, Photoshop,
Форматы: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, 4K, FullHD.
Сьемка, планирование, разработка сюжета, монтаж, цветокорекция, анимация, трекинг, стабилизация видео, стоп-моушн.
Мои работы:
https://www.youtube.com/watch?v=cUeFZ6QlETw
https://www.youtube.com/watch?v=R_ciLIwxEI4&t=117s
https://www.youtube.com/watch?v=I7CKnsjOjvE
Портфолио
- JMB - Promo (промо видео для кавер-бэнда)36 просмотров
- DIY content (CM)39 просмотров
- SVOI - Замерзаем (Official Music Video)44 просмотра
- Программа оКино! Алексей Гладушевский . продюсер32 просмотра
- Music Promo41 просмотр
- SETKA CUP / Дайджест30 просмотров
- Princess Charlotte23 просмотра
- Тизер_инста24 просмотра