Дизайнер, художник и не только...

привет! Меня зовут Максим.

Я дизайнер и профессиональный художник с довольно большим опытом. В большинстве своем меня привлекает разработка логотипов, но так же имею опыт в создании дизайна визиток, журналов, буклетов, баннеров и т. д.

Пишу картины и увлекаюсь монтажом видео.

Буду рад, если смогу быть полезен!