Дизайнер, художник и не только...
привет! Меня зовут Максим.
Я дизайнер и профессиональный художник с довольно большим опытом. В большинстве своем меня привлекает разработка логотипов, но так же имею опыт в создании дизайна визиток, журналов, буклетов, баннеров и т. д.
Пишу картины и увлекаюсь монтажом видео.
Буду рад, если смогу быть полезен!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Ветеринарная клиника JOY4 просмотра
- Blood of the Earth13 просмотров
- Michael Jackson: United Fan Family16 просмотров
- Май18 просмотров
- Ролик для художественной выставки #ОЧНИСЬ22 просмотра
- Рекламный ролик к художественной выставке12 просмотров
- Бумага, цветные карандаши А212 просмотров
- Бумага, цветные карандаши А112 просмотров
- Бумага, цветные карандаши А17 просмотров
- Бумага, цветные карандаши А213 просмотров
- Бумага, цветные карандаши А311 просмотров
- Бумага, цветные карандаши А39 просмотров