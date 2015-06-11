Здравствуйте, спасибо, что зашли на мою страничку! Делаю качественный дизайн сайтов.В сфере веб-дизайна уже более года. Все работы выполняю в срок. Ориентируюсь на пожелания заказчика. Умеренные цены. Все аспекты заказа, его условия и оплата оговаривается индивидуально с заказчиком. Оплата производится через WebMoney

Схема работы: я делаю дизайн сайта, вы его принимаете (с учётом всех правок), оплачиваете, и после оплаты я вам скидываю исходники. Также делаю качественное функциональное тестирование сайтов / приложений.

Сотрудничество я начинаю только после того, как заказчик выбрал меня как исполнителя по проекту

Буду рад с вами сотрудничать. С уважением, Максим.