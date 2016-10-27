maxqwerty

Максим maxqwerty

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • 3D-графика

    Нужен опытный 3D-графист для созданий сложных изображений на сайте. Это и продукция (фасадные панели) , и дома с наложенным фасадным материалом . Требование одно - максимально приближенно к реальности , а лучше неотличимо от реального ...

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тексты для сайта

    Нужны тексты для сайта . Только если вы умеете писать незаурядно ! Просто описать товар или набор текстов для него может любой человек , для этого не обязательно никого нанимать .

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Визуализация офиса 30 м2

    Офис квадратный , окно на всю стену , напротив дверь, по бокам стены . Фото пришлю. Задача :  сделать из недорогой мебели и различных дизайнерских фишек солидный офис представительства ,вызывающий доверие потребителя. Вот наш ...

    Интерьеры и Экстерьеры12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сео оптимизация сайта

    Заточить сайт под сео . Аудит уже провели (СеоПульт) , нужно выполнить рекомендации и добавить своих. Теоретические советы не нужны , нужно все это сделать своими руками. -- Сайт  : ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать сайт лендинг , заточенный под сео .

    Прошу дочитать до конца, прежде чем добавить заявку ! Обнаружил в Яндексе интересную вещь , совсем молодые лендинги конкурентов (менее года) попадают и висят в ТОП10 по ВЧ и СЧ-запросам . Где меня нет ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Визуализация архитектурного проекта здания завода

    Бюджет минимальный . Архитектурного проекта нет . Просто надо интересную концепцию проектируемого завода нарисовать (архитектурная визуализация) . Можно за основу взять что-то из чужих реализованных проектов . Стиль хай-тек. Должен быть офисный блок на фасаде ...

    Интерьеры и Экстерьеры25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

Mr_K_
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
$1
10 баллов
8 лет назад
Создать сайт лендинг , заточенный под сео .
Максим объяснил задачу своего бизнеса и внимательно выслушал все мои рекомендации. Совместно мы смогли определить правильный вариант дальнейшего развития сайта и построить краткий план задач. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Давно искал такого грамотного и вызывающего доверие специалиста ! Дал мне исчерпывающую информацию по СЕО , долго консультировал абсолютно бесплатно , за что отдельное спасибо . Ориентируется прекрасно во всех деталях сео , чувствуется огромный опыт за спиной . Очень рекомендую !
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leks1107
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Сео оптимизация сайта
Отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству. Продолжаем работать
все устроило
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