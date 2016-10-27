Нужен опытный 3D-графист для созданий сложных изображений на сайте. Это и продукция (фасадные панели) , и дома с наложенным фасадным материалом . Требование одно - максимально приближенно к реальности , а лучше неотличимо от реального ...
- 3D-графика17 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна четкая прорисовка каждой детали главной страницы сайта . Нужен дизайнерский талант , а не вот это вот популярное "дайте ТЗ" или "я ваши мысли не читаю" )) Ну и дальше уже ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужны тексты для сайта . Только если вы умеете писать незаурядно ! Просто описать товар или набор текстов для него может любой человек , для этого не обязательно никого нанимать .Копирайтинг17 заявокЗакрыт5 лет назад
Офис квадратный , окно на всю стену , напротив дверь, по бокам стены . Фото пришлю. Задача : сделать из недорогой мебели и различных дизайнерских фишек солидный офис представительства ,вызывающий доверие потребителя. Вот наш ...Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт8 лет назад
Заточить сайт под сео . Аудит уже провели (СеоПульт) , нужно выполнить рекомендации и добавить своих. Теоретические советы не нужны , нужно все это сделать своими руками. -- Сайт : ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Прошу дочитать до конца, прежде чем добавить заявку ! Обнаружил в Яндексе интересную вещь , совсем молодые лендинги конкурентов (менее года) попадают и висят в ТОП10 по ВЧ и СЧ-запросам . Где меня нет ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Бюджет минимальный . Архитектурного проекта нет . Просто надо интересную концепцию проектируемого завода нарисовать (архитектурная визуализация) . Можно за основу взять что-то из чужих реализованных проектов . Стиль хай-тек. Должен быть офисный блок на фасаде ...Интерьеры и Экстерьеры25 заявокЗакрыт8 лет назад
Хочу что бы при наборе в Яндексе ключа "термопанели" выскакивала первыми подсказки : ...Аляска и ...Аляска официальный сайт. Так же интересуют другого рода накрутки)Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт8 лет назад