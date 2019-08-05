Дизайн и визуализация экстерьеров, интерьеров, объектов.

Дизайн и визуализация интерьера. Работаю в 3dsMax, VRay, Corona Renderer, Рhotoshop.

Опыт работы более 4 лет, за это время выполнил множество заказов по 3D визуализации и дизайну различных архитектурных

объектов, интерьеров, зданий, домов, ЖК и малых архитектурных форм. Работал в

нескольких дизайнерских и архитектурных бюро, создавая для их проектов

качественную 3D визуализацию. Предлагаю услуги:

· Архитектурной визуализации;

· Визуализации коттеджей или загородных домов;

· Визуализация генпланов, ландшафтов и микрорайонов;

· 3D иллюстрации для сайта и рекламы;

· Визуализация интерьеров;

· 3D графика и моделирование;

· Моделирование объектов;

· Разработка дизайн проекта интерьера

· Создание 3D панорам или виртуальных туров. Готовая обработанная визуализация имеет угол обзора в 360°.

Портфолио: https://www.behance.net/terentievm7271. Facebook: https://www.facebook.com/maks.terentiev