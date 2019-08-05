Дизайн и визуализация интерьера. Работаю в 3dsMax, VRay, Corona Renderer, Рhotoshop.
Опыт работы более 4 лет, за это время выполнил множество заказов по 3D визуализации и дизайну различных архитектурных
объектов, интерьеров, зданий, домов, ЖК и малых архитектурных форм. Работал в
нескольких дизайнерских и архитектурных бюро, создавая для их проектов
качественную 3D визуализацию. Предлагаю услуги:
· Архитектурной визуализации;
· Визуализации коттеджей или загородных домов;
· Визуализация генпланов, ландшафтов и микрорайонов;
· 3D иллюстрации для сайта и рекламы;
· Визуализация интерьеров;
· 3D графика и моделирование;
· Моделирование объектов;
· Разработка дизайн проекта интерьера
· Создание 3D панорам или виртуальных туров. Готовая обработанная визуализация имеет угол обзора в 360°.
Портфолио: https://www.behance.net/terentievm7271. Facebook: https://www.facebook.com/maks.terentiev