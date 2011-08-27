maxwell666

Web-дизайн, Flash-сайты, ActionScript ...

Основные мои специализации это Flash-технологии и программирование на ActionScript

Из не основного - верстка HTML сайтов.

Инициативен, имею опыт работы в сфере web-дизайна, в каждый проект выкладываюсь на полную и стараюсь сделать его как можно лучше.

Языки программирования:

- Pascal

- Delphi

- C++

- PHP

- ActionScript

Изучение web-дизайна начал самостоятельна в 6 классе, после девятого класса выполнил первый заказ в последствии за 10-11 класс закончил курсы работы в Adobe Photoshop, CorelDraw и основам web-дизайна за последний 4 года участвовал во множестве городских и областных конкурсов и конференций (весной 2010 года победил в конкурсе "Мастер IT" в номинаций "Мультимедийные технологии" ). Люблю интересные задачи и красивые решения. Обучаюсь, осваиваю новые технологии. Даже если ранее не сталкивался с технологией осваиваю ее быстро и с удовольствием применяю.

К работе отношусь ответственно, не кидаю, не пропадаю, поддерживаю проекты после выполнения. Работаю с одним заказчиком одномоментно, заказы не набираю, чтобы не проваливать сроков и не подводить заказчиков. В основе долговременное сотрудничество и доверительные отношения.