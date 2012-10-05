ФИО: Атякин Олег Юрьевич
Телефон: 8920 11 87654
E-mail: [email protected]
Проживание: г.Ярославль
Возраст: 29
Дата рождения:08.04.1983
Образование: неполное высшее (ЯГПУ, исторический факультет).
Опыт работы в SEO: продвижение сайта организации, где в данный момент работаю специалистом по маркетингу и продажам.
Адрес сайта: metallist.yar.ru Поисковые среднечастотные среднеконкурентные запросы: «гибка металла», «рубка металла»,«производство корпусов», «обработка листового металла»,"лазерная резка". Топ-5 и Топ-10 в Яндекс по регионам Россия и Москва.
Успешное ведение рекламной кампании в сети интернет. (яндекс-директ ,гугл-адванс)
Составление семантического ядра;
Подбор эффективного списка ключевых фраз;
Написание Технического Задания копирайтерам, а так же исправление имеющихся текстов на сайте для улучшения продвижения.
Проверка и размещение текста на сайте;
Анализ сайтов конкурентов, занимающих топовые места в выдаче.
Грамотная внутренняя оптимизация сайтов;
Перелинковка, прописание тегов на страницах сайта. (keywords, description, title, h1)
Создание кампаний в Sape, Miralinks;GoGetLinks.
Организация статейного продвижения;
Самостоятельное составление базы анкоров и их заказ на биржах или у своих копирайтеров;
Увеличение естественной ссылочной массы;
Знание основ интернет-маркетинга;
Отчетность по позициям.
Постоянный контроль и обслуживание сайта.
Требования к работе: "удалёнка".