SEO

ФИО: Атякин Олег Юрьевич

Телефон: 8920 11 87654

E-mail: [email protected]

Проживание: г.Ярославль

Возраст: 29

Дата рождения:08.04.1983

Образование: неполное высшее (ЯГПУ, исторический факультет).

Опыт работы в SEO: продвижение сайта организации, где в данный момент работаю специалистом по маркетингу и продажам.

Адрес сайта: metallist.yar.ru Поисковые среднечастотные среднеконкурентные запросы: «гибка металла», «рубка металла»,«производство корпусов», «обработка листового металла»,"лазерная резка". Топ-5 и Топ-10 в Яндекс по регионам Россия и Москва.

Успешное ведение рекламной кампании в сети интернет. (яндекс-директ ,гугл-адванс)

Составление семантического ядра;

Подбор эффективного списка ключевых фраз;

Написание Технического Задания копирайтерам, а так же исправление имеющихся текстов на сайте для улучшения продвижения.

Проверка и размещение текста на сайте;

Анализ сайтов конкурентов, занимающих топовые места в выдаче.

Грамотная внутренняя оптимизация сайтов;

Перелинковка, прописание тегов на страницах сайта. (keywords, description, title, h1)

Создание кампаний в Sape, Miralinks;GoGetLinks.

Организация статейного продвижения;

Самостоятельное составление базы анкоров и их заказ на биржах или у своих копирайтеров;

Увеличение естественной ссылочной массы;

Знание основ интернет-маркетинга;

Отчетность по позициям.

Постоянный контроль и обслуживание сайта.

Требования к работе: "удалёнка".