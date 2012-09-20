maxzelenoff

Написание статей строительной тематики, размещение объявлений на досках

Напишу статьи на строительную тематику, сантехника, дизайн интерьеров, проектирование мебели. Хорошо ориентируюсь в производителях, поставщиках и технических характеристиках товаров данной группы. Грамотно составлю описание товара или услуги, размещу Ваше объявление на бесплатных досках. Разработка дизайн-проектов. Научу быстро сделать сайт за 9$, пример сайта в информации.

Быстро, качественно.

Статья до 2000 символов- от 10$

Статья свыше 2000 символов- по договорённости.

Размещение объявления (ручной режим)- 0,5$ за 1 объявление.

Разработка дизайна помещения- от 100$

Проектирование мебели- от 50$

Оплата : наличные, перевод, Приват-банк.