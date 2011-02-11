may_design

MayU Design - Качественно! Быстро! Недорого!
ФИО: Прилепский Никита Вадимович
Дата рождения: 16.08.1987
Место рождения: г. Москва
Служба в ВВ МВД (2006-2008)
Образование: неполное высшее (учусь в ГУУ на факультете информационного менеджмента)
Занимаюсь дизайном 3 года. Работаю с такими пакетами, как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash. Всегда заинтересован в изучении новых приложений.
Имеется опыт в создании:
- веб-сайтов
- логотипов
- наружной рекламы
- фирменного стиля клуба-кафе (логотип, буклеты, наружная реклама, меню, визитки)
- различной рекламной продукции (флаера, билеты, листовки, календари (на пружинах и карманные))
Действие аккаунта приостановлено!