may_design

MayU Design - Качественно! Быстро! Недорого!

ФИО: Прилепский Никита Вадимович

Дата рождения: 16.08.1987

Место рождения: г. Москва

Служба в ВВ МВД (2006-2008)

Образование: неполное высшее (учусь в ГУУ на факультете информационного менеджмента)

Занимаюсь дизайном 3 года. Работаю с такими пакетами, как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash. Всегда заинтересован в изучении новых приложений.

Имеется опыт в создании:

- веб-сайтов

- логотипов

- наружной рекламы

- фирменного стиля клуба-кафе (логотип, буклеты, наружная реклама, меню, визитки)

- различной рекламной продукции (флаера, билеты, листовки, календари (на пружинах и карманные))