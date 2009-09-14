Графический дизайн, полиграфия (плакаты, проспекты, каталоги), наружная реклама (дизайн и подготовка оригинал-макетов для печати)
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Портфолио
- Макет экспозиции выставки191 просмотр
- Фирменный стиль универмага "Белгород"198 просмотров
- Открытки160 просмотров
- Календари160 просмотров
- Рекламные плакаты190 просмотров
- Упаковка162 просмотра
- Магистральный щит204 просмотра
- Магистральный щит201 просмотр
- Праздничное оформление города184 просмотра
- Праздничное оформление города163 просмотра
- Праздничное оформление города137 просмотров
- Праздничное оформление города161 просмотр