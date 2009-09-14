maya2369

Майя Сыроватская maya2369

 
39 летРоссия/Белгород
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Графический дизайн, полиграфия (плакаты, проспекты, каталоги), наружная реклама (дизайн и подготовка оригинал-макетов для печати)

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