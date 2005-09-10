ф.и.о.: маланьин илья михайлович

дата рождения: "30" апреля 1987 года

место рождения: россия, томская обл., г.томск

образование: на данный момент обучаюсь в техникуме информационных технологий. до этого год обучался на мех.-мат. факультете в Томском Государственном Университете, откуда из-за длительной болезни был исключен.

профессия: web-дизайнер, web-програмист.

личные качества: легко-обучаем, стремление к обучению новым навыкам\получению знаний, коммуникабелен (легко схожусь людьми), все знания полученые по профессии приобретены самостоятельно.

цель: работаю сам на себя, желаю работать в организации тесно занимающейся веб-дизайном, полиграфическим дизайном.

места работы: по профессии работал только на себя и совместно с людьми, которым требовалась разовая помощь. занимался изготовлением веб-страниц, версткой, дизайном визиток, рисунок от руки с последующей обработкой в графических пакетах для обложки электронного журнала "8осемь" (который, к сожалению, прекратил свое существование). примеры работ приведены в портфолио.

навыки: программирование на Pascal, Delphi. отличное знание HTML, CSS, CSS2, графического пакета PhotoShop 7\8 CS, DeepPaint, неплохое знание PHP, MySQL (эти навыки развиваются). знание операционной системы Windows 95/98/XP на уровне "продвинутого пользователя" (я бы даже сказал на уровне программиста, если так можно выразиться), а также огромное количество разнообразного программного обеспечения.

умение рисовать от руки (в своеобразном стиле примечание: смотреть портфолио), склонность к писательской деятельности (творчество находится здесь).

знание английского языка на уровне читать и с ошибками, но ясно изъясняться.

награды: скромный диплом 1-ой степени в "томской областной олимпиаде среди школьников 10\11-х классов по компьютерно-математическому моделированию", в общем просто по информатике.

сведения для размышления: полиграфией никогда плотно не занимался, но есть огромное желание проявить себя в этом. опыт изготовления дизайна визиток мало важен, так как не дает настоящего представления о данном виде творчества.

все навыки были получены с помощью самостоятельного изучения без участия преподавателя (за искл. знания английского языка). имеется опыт преподавания информатики для детей младших и старших классов (замена учителя на период болезни).

тяга к писательской деятельности выливается в рассказы, стихи, очерки. публиковался в электронных изданиях: somnolent flower (дремлющий цветок) и [в]арга.

если вы заинтересованны в моей скромной персоне, милости прошу сюда, либо вы сможете меня застать по телефону предоставленному контактных данных.