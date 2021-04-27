Я SMM-специалист, таргетолог.

Привет! Меня зовут Мая, мне 25 лет и я SMM-специалист, таргетолог. Занимаюсь продвижением малых и средних бизнесов, Личных Брендов предпринимателей и экспертов, а также построением воронок продаж и успешных запусков инфопродуктов уже более 3 года. Что Вы получаете: Уважение к вашей идее Адекватные цены Постоянный контроль качества Продвижение в социальных сетях - мощный инструмент маркетинга, без которого не сможет развиваться и масштабироваться ни один бизнес, так как именно в них ежедневно миллионы людей проводят свое время. Многие предприниматели развивают свои бизнесы и Личный Бренд в социальных сетях, что дает им возможность не только увеличить прибыль и клиентскую базу, но и закрыть другие запросы: найм сотрудников, поиск партнеров и обретение узнаваемости. Я помогу достичь преследуемых Вами целей и получать новые возможности в вашем бизнесе с помощью Digital-маркетинга. Есть опыт работы с бизнесами и нишами, как: - Салоны красоты - Веганская натуральная уходовая кометика - Тесты на COVID-19 - Еко-сумки - Новогодняя/Рождественская выпечка - Личный бренд для предпринимателя, трейдера, инвестора - Личный Бренд для психолога - Личный Бренд для фотографа - Магазины одежды - Кафе-кальянная Telegram: @m_musheghyan Жду успешного сотрудничества. Спасибо! С уважением.