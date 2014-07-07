Доброго времени суток,уважаемый заказчик!
К вашим услугам:
- уникальный копирайтинг и рерайт;
- СЕО-копирайтинг;
- написание продающих статей (модель AIDA), статей для landing-page;
- написание презентационного и тематического текста;
- контент менеджмент.
Занимаюсь написанием статей 4 года, работала в крупном рекламном агенстве г. Москва.
Делаю все быстро, без лишней "воды" в тексте.
Если тематика текста для меня незнакома, внимательно изучу задачу.
Возьмусь за проект только в том случае, если уверена, что буду полезна.
О себе:
Мне 23 года, имею высшее техническое образование (Стандартизация и сертификация),
из хобби преподаю в Рязанском Дворце детского творчества в секции "литературоведение",
путешествую.
Всегда рада новым знакомствам.
По всем вопросам пишите на [email protected]
- Текст на главную страницу сайта111 просмотров
- Написание продающих статей к лэндингам101 просмотр