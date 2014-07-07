Копирайтинг, написание обзоров, продающих и тематических статей.

Доброго времени суток,уважаемый заказчик!

К вашим услугам:

- уникальный копирайтинг и рерайт;

- СЕО-копирайтинг;

- написание продающих статей (модель AIDA), статей для landing-page;

- написание презентационного и тематического текста;

- контент менеджмент.

Занимаюсь написанием статей 4 года, работала в крупном рекламном агенстве г. Москва.

Делаю все быстро, без лишней "воды" в тексте.

Если тематика текста для меня незнакома, внимательно изучу задачу.

Возьмусь за проект только в том случае, если уверена, что буду полезна.

О себе:

Мне 23 года, имею высшее техническое образование (Стандартизация и сертификация),

из хобби преподаю в Рязанском Дворце детского творчества в секции "литературоведение",

путешествую.

Всегда рада новым знакомствам.

По всем вопросам пишите на [email protected]