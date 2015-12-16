mayazagorskaya

Корректировка документов/статей, написание статей на любую тему

Быстро и качественно выполняю свою работу. Никого не обманываю. Оплату можно вносить после готовой работы. Если же объём очень большой, то можно по желанию перечислять малую часть предоплаты.

Работу выполняю в точный срок. Без опозданий, могу даже иногда быстрее срока. Выполняю в любых форматах. Перепечатка текстов, редактирование статей. Со всем этим обращайтесь ко мне! Цену предлагайте сами. Ибо я не знаю точных ценовых границ в данной работе. По образованию лингвист, официально работаю учителем старших классов. Буду очень рада вам помочь! Обращайтесь!

Обращайтесь на email - [email protected]

С уважением, Майа