mayazagorskaya

Майа Загорская mayazagorskayamayazagorskaya
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Корректировка документов/статей, написание статей на любую тему
Быстро и качественно выполняю свою работу. Никого не обманываю. Оплату можно вносить после готовой работы. Если же объём очень большой, то можно по желанию перечислять малую часть предоплаты.
Работу выполняю в точный срок. Без опозданий, могу даже иногда быстрее срока. Выполняю в любых форматах. Перепечатка текстов, редактирование статей. Со всем этим обращайтесь ко мне! Цену предлагайте сами. Ибо я не знаю точных ценовых границ в данной работе. По образованию лингвист, официально работаю учителем старших классов. Буду очень рада вам помочь! Обращайтесь!
Обращайтесь на email - [email protected]
С уважением, Майа
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