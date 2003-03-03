Создам продающий сайт на Tilda.
Привет)Срочно нужен красивый, уникальный сайт, который повысит конверсию и будет продавать? Тогда, я тот человек, который тебе поможет!!
Создам сайт в 3 этапа:
Прототип
Дизайн
Верстка
P.s- каждый этап я обговариваю с вами
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Мои работы на Behance:
https://www.behance.net/mardjiramus
Мои работы в instagram:
https://instagram.com/siteusefully?igshid=1o6exdvr57px1
Отзывы:
https://instagram.com/siteusefully?igshid=1o6exdvr57px1
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Как мы можем связаться?
Телефон: +7 928 540-39-03
Телеграм: maybemer
Instagram: siteusefully
Примеры рабо
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