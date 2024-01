+ Низкие цены + Короткие сроки + Высокое качество +

«Karandash Studio» это:

Большой опыт работы в области дизайна интерьеров,

экстерьеров и ландшафтном дизайне.

Надежные партнеры, низкие цены,

высокое качество и выполненная в срок работа.

+ Наши контакты:

+ Skype: mynameismayl

+ ICQ: 557881420

+ E-mail: [email protected]

+ ВСЕ Портфолио: http://www.free-lance.ru/users/mayl

Сфера деятельности:

– Дизайн интерьеров, экстерьеров;

– 3D моделирование, текстурирование, визуализация;

– Ландшафтный дизайн.

Языки:

- Английский (разговорный)

Личная информация:

– Образование – высшее строительное, красный диплом (Одесская Государственная Академия Строительства и Архитектуры);

– Семейное положение – женат.

Опыт работы:

– Август 2006 – Декабрь 2006. Должность: Дизайнер компьютерной графики. Студия "Alter Ego".

– Декабрь 2006 – Февраль 2007 – Дизайнер компьютерной графики. Студия "Строй Арт".

– Февраль 2007 – Октябрь 2008 – Дизайнер компьютерной графики. Студия "Декарт".

– Ноябрь 2008 – Ноябрь 2010 – Дизайнер компьютерной графики. Студия "IC".

– С Ноября 2010 – free-lance.ru

Образование:

– Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Факультет – Институт Инженерно-Экологических Систем (бывш. факультет Теплогазоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха);

– Курсы дизайна интерьера "Архат"

Field of activity:

– Design of interiors;

– 3D modelling, texturing, visualization;

– landscape design.

The personal information:

– Education – graduate builder education with exelent diploma; Odessa State Academy of Building and Architecture.

– the Marital status – married.

The history of working:

– August 2006 – December 2006. Appointment: the Designer of computer graphic. Design studio "Alter Ego"

– December 2006 – Febrary 2007. Appointment: the Designer of computer graphic. Design studio "Stroy Art"

– Febrary 2007 – October 2008. Appointment: the Designer of computer graphic. Design studio "Dekart"

– November 2008 – November 2010. Appointment: the Designer of computer graphic. Design studio "IC"

– From November 2010 – free-lance.ru

Education:

– Odessa State Academy of Building and Architecture. Speciality – Institute of Ingeneering and Ecological Systems (ex. Heat-Gas-Supply, Heating, Ventilation and air conditioning.)

– Courses of interior design "Arxat".