Необходимо подготовить промо видеоролик для представления проекта на краудсорсинговых сайтах. Суть проекта - предоставление пользователям, путешествующим по миру, платного сервиса, знакомящего путешественников с уникальными местами и маршрутами, которые окружают их в стране пребывания. То есть ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Видеомонтаж7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен фирменный стиль для нового проекта в области построения бизнес-процессов и управления персоналом нового продукта (проекта). Есть утвержденные принципы данного проекта, название. Готов предоставить дополнительные материалы, комментарии по почте, аське или при личной встрече. ...Фирменный стиль27 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн сайта для нового проекта в области построения бизнес-процессов и управления персоналом нового продукта (проекта). Есть утвержденные принципы данного проекта, название, структура, наполнение. Готов предоставить дополнительные материалы, комментарии по почте, аське или при ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт13 лет назад