Необходимо подготовить промо видеоролик для представления проекта на краудсорсинговых сайтах. Суть проекта - предоставление пользователям, путешествующим по миру, платного сервиса, знакомящего путешественников с уникальными местами и маршрутами, которые окружают их в стране пребывания. То есть ...