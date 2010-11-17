mayol

Александр mayol

 
51 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Промо видеоролик веб-сервиса

    Необходимо подготовить промо видеоролик для представления проекта на краудсорсинговых сайтах. Суть проекта - предоставление пользователям, путешествующим по миру, платного сервиса, знакомящего путешественников с уникальными местами и маршрутами, которые окружают их в стране пребывания. То есть ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка фирменного стиля для нового проекта

    Нужен фирменный стиль для нового проекта в области построения бизнес-процессов и управления персоналом нового продукта (проекта). Есть утвержденные принципы данного проекта, название. Готов предоставить дополнительные материалы, комментарии по почте, аське или при личной встрече. ...

    Фирменный стиль27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта нового проекта

    Нужен дизайн сайта для нового проекта в области построения бизнес-процессов и управления персоналом нового продукта (проекта). Есть утвержденные принципы данного проекта, название, структура, наполнение. Готов предоставить дополнительные материалы, комментарии по почте, аське или при ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад