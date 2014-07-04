Образование
Учебное заведение: Донецкий институт социального образования, г. Донецк
Факультет: социально-гуманитарный
Специальность: переводчик
Курсы и тренинги
Название курса: фотография
Учебное заведение: ПТУ 131, г. Донецк
Продолжительность: 7 месяцев
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: свободно
Немецкий язык: базовый
Французский язык: базовый
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Опыт работы
Период работы: с июня 2013 года по май 2014 года
Должность: PR менеджер, контент менеджер, фотограф в Международном благотворительном фонде ИЗОЛЯЦИЯ. Платформа Культурных Инициатив, г. Донецк
Должностные обязанности: поддержание связей со СМИ; информирование СМИ о мероприятиях фонда; организация и контроль проведения мероприятий; проведение экскурсий по территории «Изоляции» и по текущим экспозициям; ведение разделов на сайте: новости (написание текста новости, вычитка текста, перевод на английский и украинский языки), календарь, фотоальбомы проектов; ведение фотоархива всей деятельности «Изоляции»; осуществление репортажной съемки всех мероприятий «Изоляции»; ведение страниц «Изоляции» в facebook.com и vk.com.
Период работы: с сентября 2011 по июнь 2013
Должность: учитель английского языка в Общеобразовательной школе № 25, г. Донецк
Должностные обязанности: обучение детей 9 – 11-х классов английскому языку.
Период работы: с июля 2011 по июнь 2013
Должность: волонтер Фонда ИЗОЛЯЦИЯ. Платформа Культурных Инициатив
Должностные обязанности: ассистирование иностранным фотографам и художникам в международных проектах художественных резиденций, организация съемок; участие в арт-проекте "Цай Гоцян – 1040 метров под землей"; ассистирование и помощь в текущих проектах фонда.
Период работы: с января 2011 по май 2011
Должность: контент-менеджер сайта prostogorod.com
Должностные обязанности: поиск информации о культурных событиях города в интернете, написание, редактирование текстов, размещение на сайте.
Период работы: с октября 2008 года по декабрь 2010
Должность: корреспондент журнала «Афиша», г. Донецк
Должностные обязанности: написание статей, организация съемок и сбор материала для темы номера и рубрик «вещи», «дети», «кино», «клубы».
Период работы: ноябрь 2009
Должность: сценарист пилотного выпуска программы LIVE PARADE, телеканал «Донбасс», г. Донецк
Должностные обязанности: разработка формата программы, написание сценария.
Период работы: с января 2007 года по ноябрь 2007 года
Должность: учитель английского языка, воспитатель группы продленного дня в ДВОК «Пенаты», г. Москва
Должностные обязанности: обучение детей начальных классов английскому языку и выполнение обязанностей воспитателя группы продленного дня во 2-м классе (выводила детей на прогулку, играла в подвижные игры с ними, проводила внеклассные занятия на разные темы, помогала детям делать уроки).
Период работы: с августа 2006 по январь 2007 года
Должность: воспитатель-наставник в Классическом пансионе МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва
Должностные обязанности: контроль процесса обучения и воспитательного процесса детей 4-го и 3-го классов, проведение классных часов на различные темы.
Период работы: с сентября 2005 года по август 2006 года
Должность: учитель английского языка в Общеобразовательной школе № 31, г. Донецк
Должностные обязанности: обучение детей 5-го, 7-го и 9-го классов английскому языку.
Период работы: с декабря 2003 года по май 2004
Должность: фотограф (частичная занятость) в фотосалоне «Объектив»
Должностные обязанности: съемка в павильоне и на выезде.