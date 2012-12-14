Требуется профессиональный перевод и озвучка видеуроков живописи с русского на английский с добавлением титров. Видео уроки длительностью от 30 минут до 200 минут.
Озвучивание10 заявок
Закрыт
12 лет назад
Требуется профессиональный перевод и озвучка видеуроков живописи с русского на английский с добавлением титров. Видео уроки длительностью от 30 минут до 200 минут.
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