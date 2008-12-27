194355 г. Санкт-Петербург
Суздальский пр. 3-2-75 Телефон 8-921-770-83-11
Электронная почта [email protected]
icq 459685880
Гетьман Наталия Михайловна
Сведения о себе
Год и место рождения: 12.12.1983 г. г. Ленинград
Семейное положение: замужем
Родители: Васильева Т. А.., Высоцкий В. Б.
Дети: Гетьман Софья Константиновна
Цель Работа с иностранными языками
Образование
[ 2001-2006 ] РГПУ им. А. И. Герцена факультет иностранных языков очная форма обучения
г. Санкт-Петербург
лингвист, преподаватель по специальности Теория и методика преподавания иностранных языков и культур
[2004-по настоящее время] Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования факультет юриспруденции заочная форма обучения
г. Санкт-Петербург
студент
Интересы и увлечения Спортивный отдых, чтение книг
Знание языков Испанский яз. на высоком уровне, английский яз. на хорошем уровне
Опыт работы [ 2004 - 2006 ] Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования
г. Санкт-Петербург
Специалист деканата факультета юриспруденции
[ 2006 - 2007 ] ГОУ СОШ № 43
Учитель испанского языка
[ 2005 - 2008] Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования
г. Санкт-Петербург
Преподаватель испанского языка
[ 2007 - по настоящее время ] Гимназия №67
Учитель испанского языка
переводы документации для частных лиц
последовательный устный перевод для частных лиц
Квалификация [ 2007 ] гимназия №67
учитель испанского языка
Присвоена первая категория
Патенты и дипломы [ 2007 ] получен диплом об окончании курсов повышения квалификации, организованных университетом Саламанки и министерством науки и образования
Другие навыки Владение ПК на уровне пользователя
5 курсов факультета юриспруденции Санкт-Петербургского института гуманитарного образования (намерена получить полное высшее юридическое образование)