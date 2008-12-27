194355 г. Санкт-Петербург

Суздальский пр. 3-2-75 Телефон 8-921-770-83-11

Электронная почта [email protected]

icq 459685880

Гетьман Наталия Михайловна

Сведения о себе

Год и место рождения: 12.12.1983 г. г. Ленинград

Семейное положение: замужем

Родители: Васильева Т. А.., Высоцкий В. Б.

Дети: Гетьман Софья Константиновна

Цель Работа с иностранными языками

Образование

[ 2001-2006 ] РГПУ им. А. И. Герцена факультет иностранных языков очная форма обучения

г. Санкт-Петербург

лингвист, преподаватель по специальности Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

[2004-по настоящее время] Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования факультет юриспруденции заочная форма обучения

г. Санкт-Петербург

студент

Интересы и увлечения Спортивный отдых, чтение книг

Знание языков Испанский яз. на высоком уровне, английский яз. на хорошем уровне

Опыт работы [ 2004 - 2006 ] Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования

г. Санкт-Петербург

Специалист деканата факультета юриспруденции

[ 2006 - 2007 ] ГОУ СОШ № 43

Учитель испанского языка

[ 2005 - 2008] Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования

г. Санкт-Петербург

Преподаватель испанского языка

[ 2007 - по настоящее время ] Гимназия №67

Учитель испанского языка

переводы документации для частных лиц

последовательный устный перевод для частных лиц

Квалификация [ 2007 ] гимназия №67

учитель испанского языка

Присвоена первая категория

Патенты и дипломы [ 2007 ] получен диплом об окончании курсов повышения квалификации, организованных университетом Саламанки и министерством науки и образования

Другие навыки Владение ПК на уровне пользователя

5 курсов факультета юриспруденции Санкт-Петербургского института гуманитарного образования (намерена получить полное высшее юридическое образование)