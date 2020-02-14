Управление строительными проектами / расчет физ.объемов / расчет смет / календарное планирование и другие необходимые услуги по тематике

Здравствуйте.

Когда речь идет о создании копии (модели) объектов стройки, необходимости в расчете физ.объемов поэлементно или по конструктивам объекта, расчет сметной стоимости по методике ДБН в программе "АВК-5" или в "Строительных технологиях СМЕТА" или расчет коммерческой сметы, а также составления календарного планирования, графиков финансирования либо составления ресурсно-технологической модели и все это для определения бюджета строительства объектов, контроль, координация и учет, то я уверен, я смогу Вам помочь!