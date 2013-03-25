Моя работа - гарант Вашего успеха!!!
Доброго времени суток Уважаемый работодатель. Если Вы ищете человека который с профессионализмом справится с Вашим заданием (проектом) в заданные сроки, надежного и эффективного, Вы обратились по адресу! Моя работа это Ваш доход и успех!
Я предоставляю услуги, которые будет наиболее полезны Вам:
- наполнение интернет магазинов контентом
- рерайт и копирайт текстов
- создание логотипов, ретушь фотографий
Жду интересные предложения в обмен на профессиональное исполнение! Буду рад долгому сотрудничеству!
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