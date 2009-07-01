Специалист по работе с базами данных (MySQL, Oracle)

Цель:

Специалист по работе с базами данных (MySQL, Oracle)

Разработка структур БД, разработка SQL запросов, представлений, хранимых процедур. Администрирование и оптимизация существующих БД. Нагрузочное тестирование систем работы с БД и их дальнейшая оптимизация.

Образование:

2003 — 2009 гг.

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.Раззакова (Кыргызстан, Бишкек).

Специальность: «Программное Обеспечение Вычислительной Техники и Автоматизированных Систем».

Курсы английского языка.

Курсы повышения квалификации (it.kg). Основные темы: администрирование Oracle DB; SQL в Oracle DB; администрирование SUSE linux.

Профессиональные навыки:

Знаком с технологиями и средствами разработки:

• MySQL, Oracle

• PHP4/PHP5, Perl, IVR(TCL)

• DHTML, CSS, JavaScript

• ExtJS 2.2, jQuery, Prototype, OpenLayers, MooTools

• Joomla

• UTM5 билинг от Netup

• BillMaster биллинг

• Terrasoft-XRM автоматизация бизнеса

• Zabbix (мониторинг оборудования)

Знаком со следующими unix-подобными операционными системами и дис-трибутивами: Fedora Core, Gentoo, Debian, RedHat, CentOS, Ubuntu.

Хорошо знаком с программными продуктами и технологиями:

• Сервер MySQL (версий 3.х, 4.х и 5.х) (установка, администрирование, обслуживание крупных баз данных, до 100 млн. строк (10-15ГБ), восстановление после сбоев, организация репликаций).

• SQL (построение сложных запросов выборки данных из крупных БД, построение триггеров для заполнения итоговых таблиц или дополнительных операций с данными без усложнения программы-клиента).

Опыт работы:

03.2012 – 02.2013 «JoomSystems Ltd.» группа разработчиков модульных дополнения для CMS Joomla.

Web-разработчик.

Основные обязанности:

• Участие в разработке двух интерактивных порталов.

• Разработка системы автоматического анализа цен с фильтрами различных уровней.

• Разработка системы работы с интерактивными схемами больших помещений на основе библиотеки OpenLayers.

• Нагрузочное тестирование и оптимизация запросов в существу-ющих компонентах для принятия решения об их дальнейшем использовании в проектах.

• Разработка системы взаимодействия между пользователями для организации мероприятий различного типа и различной формы проведения (платные, бесплатные, свободные или с жестким отбором участников) с множеством параметров и функций.

• Разработка системы сбора, анализа и вывода данных рейтингов пользователей с использованием итоговых таблиц быстрого до-ступа, автоматически заполняемых sql-триггерами.

• Разработка системы отображения и взаимодействия пользовате-ля с интерактивным календарем с функциями экспорта данных в google-календарь и outlook.

• Администрирование и оптимизация работы MySQL баз данных.

• Консультации по вопросам администрирования серверов клиен-тов и собственных серверов компании.

• Консультации по вопросам организации структур баз данных и оптимизации SQL запросов.

Основные инструменты и технологии: PHP, SQL, JavaScript, Joomla, jQuery, OpenLayers, Mysql, Apache, RedHat.

07.2009 – 03.2012 ОсОО «Mega Line» интернет-сервис провайдер.

Руководитель отдела автоматизации и разработки программного обеспечения (02.2011 – 03.2012)

Разработчик баз данных – программист (01.2010 – 02.2011)

Программист (07.2009 – 12.2009)

Основные обязанности:

• Поддержка и доработка билинговой системы компании (UTM-билинг). (до марта 2010)

• Поддержка и доработка билинговой системы BillMaster. (от марта 2010)

• Поддержка и доработка интерфейсов баз данных (заявки на подключение, ремонт, справочники для монтажных бригад, бух-галтерии и руководства, включая финансовую отчетность).

• Поддержка и оптимизация работы сервера баз данных билинга.

• Активное участие в процессе выбора поставщика, обсуждении условий интеграции и дальнейшего обслуживания сторонних программных систем (билинговые системы, системы автомати-зации бизнеса и прочее).

• Построение логики, обсуждение условий исполнения и контроль реализации программных проектов сторонними разработчиками (проекты, непосредственно связанные с билинговой системой).

• Обсуждение и реализация финансовой и экономической отчет-ности по результатам работы билинговой системы.

• Руководство отделом автоматизации с целью повышения дисциплины и заинтересованности сотрудников, а так же повышения качества и производительности их труда.

Основные инструменты и технологии: PHP, Perl, SQL, Mysql Db, Oracle Db, UTM, BillMaster, Terrasoft XRM, 1C-Бухгалтерия, Zabbix.

08.2008 – 07.2009 ОсОО «Скрин», проект «DesignArtel Studio» web-дизайн, разработка сайтов.

Web-программист

Основные обязанности:

• Проектирование, разработка и внедрение web-сайтов и другого ПО по заказу клиента.

• Сопровождение, поддержка и доработка существующих сервисов и программных продуктов компании.

03.2007 – 07.2008 ОсОО «Mega Line» интернет-сервис провайдер.

Программист

Основные обязанности:

• Разработка и сопровождение нового ПО для решения задач, по-ставленных руководством.

• Сопровождение и доработка существующих сервисов.

• Повышение эффективности и производительности труда сотруд-ников компании, путем автоматизации некоторых процессов.

• Повышение надежности и отказоустойчивости серверного обору-дования и ПО.

Список наиболее значимых проектов, реализованных мною за время ра-боты в компании:

• База регистрации и учета заявок абонентов на подключение или ремонт (Web-интерфейс, проверка вводимых данных в связке с UTM билингом, итоговые периодические отчеты, сгруппированные по разным наборам параметров, панель администрирования сервиса – это только основной функционал). Ежемесячно через эту базу проходит около 3-5 тысяч заявок. Проект постоянно обновляется и дорабатывается, а список реализованных функций постоянно удлиняется.

• Несколько менее крупных сервисов для регистрации, хранения и учета данных, основанных на интерфейсе БД по заявкам.

• Абонентская статистика UTM-билинга (WEB-интерфейс, периодические отчеты с различными группировками, объединение данных из нескольких серверов БД в единый отчет). Изначально эта статистика создавалась для разгрузки ядра билинга, поскольку родная статистика билинга потребляла неоправданный объем ресурсов.

• Статистика UTM-билинга для операторов технической поддержки (WEB-интерфейс). Основана на абонентской статистике, но имеет расширенный набор функций и отчетов. В конечном итоге планируется продублировать весь набор функций панели администратора UTM-билинга, который необходим операторам. Основная цель – ужесточить контроль деятельности операторов и, тем самым, повысив отказоустойчивость билинга, а так же значительно упростить работу оператора с билингом.

• Голосовой (телефонный) автоинформатор (проверка баланса, проведение кредитных платежей абонентов без помощи операторов). Этим нововведением мы частично решили проблему перегрузки операторов технической поддержки. Сервис реализован на связке Cisco1700 (voip-шлюз) – IVR – FreeRadius – Perl – MySQL – UTM-билинг.

• Многочисленные отчеты с наборами параметров, формирующиеся через web-интерфейс по запросу пользователя, либо периодически отправляемые на указанные email-адреса. Формируются в основном из БД UTM-билинга.

• Авторизация абонентов по физическим параметрам. После запус-ка этого сервиса резко снизилось количество случаев воровства регистрационных данных абонентов.

• Email-рассылка новостей (WEB-интерфейс).

• Коллекторы данных и графики, отображающие данные по степени загрузки каналов связи, количеству online-абонентов, качеству каналов связи с вышестоящим провайдером (WEB-интерфейс).

Кроме этих проектов постоянно сопровождаются и дорабатываются сервисы:

• Официальный сайт компании: www.MegaLine.kg

• UTM5-билинг и его БД

• Официальный форум компании: Forum.MegaLine.kg

• Почтовый сервис: Mail.MegaLine.kg

• Трекер Torrent.MegaLine.kg

Работа ведется с применением следующих средств разработки, тех-нологий и ПО: PHP, MySQL, Perl, IVR, Apache, Radius-сервер.

Основная масса серверов работает на операционных системах Linux: Gentoo и RadHat (CentOS).

03.2006 – 03.2007 «AGDesign» группа разработчиков web-сайтов.

Web-программист

Основная обязанность – поддержка и развитие сайта www.asiagroup.ru. Создал систему регистрации клиентов, с элементами защиты от автоматических регистраций роботами. Наладил систему заказа товаров через корзину. Наладил систему доступа клиентов к дополнительным описаниям товаров из основного каталога. Создал и доработал инструменты администрирования вышеперечисленных сервисов.

А так же разработка сайтов (Интернет магазинов) для заказчиков (www.alpdar.ru, www.rus-doors.ru).

(HTML, JavaScript, CSS, PHP4/PHP5, MySQL)

03.2004 – 02.2006 ОсОО «Mega Line» Интернет провайдер в Кыргызстане.

Инженер монтажной группы, программист

Основная обязанность – построение и поддержка магистральных каналов и сетей компании (технология Ethernet), консультации клиентов по вопросам подключения, настройки ПО и устранения неполадок, а так же консультации сотрудников компании (телефонные операторы, курьеры).

Создал систему регистрации и обработки информации о заявках, жалобах и пожеланиях клиентов (база данных MySQL и web-интерфейс PHP4+HTML+CSS). Проект по сей день используется в офисе компании. К сожалению после увольнения развитие проекта прекратилось.

Профессиональные качества и привычки:

Ответственный, исполнительный, крайне положительно отношусь к обуче-нию и новым технологиям.

Во время написания скриптов и программных кодов стремлюсь сделать их максимально читаемыми, наполняю их комментариями и осмысленными именами элементов, так же должное внимание уделяется ресурсоемкости написанного кода.