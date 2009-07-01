Цель:
Специалист по работе с базами данных (MySQL, Oracle)
Разработка структур БД, разработка SQL запросов, представлений, хранимых процедур. Администрирование и оптимизация существующих БД. Нагрузочное тестирование систем работы с БД и их дальнейшая оптимизация.
Образование:
2003 — 2009 гг.
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.Раззакова (Кыргызстан, Бишкек).
Специальность: «Программное Обеспечение Вычислительной Техники и Автоматизированных Систем».
Курсы английского языка.
Курсы повышения квалификации (it.kg). Основные темы: администрирование Oracle DB; SQL в Oracle DB; администрирование SUSE linux.
Профессиональные навыки:
Знаком с технологиями и средствами разработки:
• MySQL, Oracle
• PHP4/PHP5, Perl, IVR(TCL)
• DHTML, CSS, JavaScript
• ExtJS 2.2, jQuery, Prototype, OpenLayers, MooTools
• Joomla
• UTM5 билинг от Netup
• BillMaster биллинг
• Terrasoft-XRM автоматизация бизнеса
• Zabbix (мониторинг оборудования)
Знаком со следующими unix-подобными операционными системами и дис-трибутивами: Fedora Core, Gentoo, Debian, RedHat, CentOS, Ubuntu.
Хорошо знаком с программными продуктами и технологиями:
• Сервер MySQL (версий 3.х, 4.х и 5.х) (установка, администрирование, обслуживание крупных баз данных, до 100 млн. строк (10-15ГБ), восстановление после сбоев, организация репликаций).
• SQL (построение сложных запросов выборки данных из крупных БД, построение триггеров для заполнения итоговых таблиц или дополнительных операций с данными без усложнения программы-клиента).
Опыт работы:
03.2012 – 02.2013 «JoomSystems Ltd.» группа разработчиков модульных дополнения для CMS Joomla.
Web-разработчик.
Основные обязанности:
• Участие в разработке двух интерактивных порталов.
• Разработка системы автоматического анализа цен с фильтрами различных уровней.
• Разработка системы работы с интерактивными схемами больших помещений на основе библиотеки OpenLayers.
• Нагрузочное тестирование и оптимизация запросов в существу-ющих компонентах для принятия решения об их дальнейшем использовании в проектах.
• Разработка системы взаимодействия между пользователями для организации мероприятий различного типа и различной формы проведения (платные, бесплатные, свободные или с жестким отбором участников) с множеством параметров и функций.
• Разработка системы сбора, анализа и вывода данных рейтингов пользователей с использованием итоговых таблиц быстрого до-ступа, автоматически заполняемых sql-триггерами.
• Разработка системы отображения и взаимодействия пользовате-ля с интерактивным календарем с функциями экспорта данных в google-календарь и outlook.
• Администрирование и оптимизация работы MySQL баз данных.
• Консультации по вопросам администрирования серверов клиен-тов и собственных серверов компании.
• Консультации по вопросам организации структур баз данных и оптимизации SQL запросов.
Основные инструменты и технологии: PHP, SQL, JavaScript, Joomla, jQuery, OpenLayers, Mysql, Apache, RedHat.
07.2009 – 03.2012 ОсОО «Mega Line» интернет-сервис провайдер.
Руководитель отдела автоматизации и разработки программного обеспечения (02.2011 – 03.2012)
Разработчик баз данных – программист (01.2010 – 02.2011)
Программист (07.2009 – 12.2009)
Основные обязанности:
• Поддержка и доработка билинговой системы компании (UTM-билинг). (до марта 2010)
• Поддержка и доработка билинговой системы BillMaster. (от марта 2010)
• Поддержка и доработка интерфейсов баз данных (заявки на подключение, ремонт, справочники для монтажных бригад, бух-галтерии и руководства, включая финансовую отчетность).
• Поддержка и оптимизация работы сервера баз данных билинга.
• Активное участие в процессе выбора поставщика, обсуждении условий интеграции и дальнейшего обслуживания сторонних программных систем (билинговые системы, системы автомати-зации бизнеса и прочее).
• Построение логики, обсуждение условий исполнения и контроль реализации программных проектов сторонними разработчиками (проекты, непосредственно связанные с билинговой системой).
• Обсуждение и реализация финансовой и экономической отчет-ности по результатам работы билинговой системы.
• Руководство отделом автоматизации с целью повышения дисциплины и заинтересованности сотрудников, а так же повышения качества и производительности их труда.
Основные инструменты и технологии: PHP, Perl, SQL, Mysql Db, Oracle Db, UTM, BillMaster, Terrasoft XRM, 1C-Бухгалтерия, Zabbix.
08.2008 – 07.2009 ОсОО «Скрин», проект «DesignArtel Studio» web-дизайн, разработка сайтов.
Web-программист
Основные обязанности:
• Проектирование, разработка и внедрение web-сайтов и другого ПО по заказу клиента.
• Сопровождение, поддержка и доработка существующих сервисов и программных продуктов компании.
03.2007 – 07.2008 ОсОО «Mega Line» интернет-сервис провайдер.
Программист
Основные обязанности:
• Разработка и сопровождение нового ПО для решения задач, по-ставленных руководством.
• Сопровождение и доработка существующих сервисов.
• Повышение эффективности и производительности труда сотруд-ников компании, путем автоматизации некоторых процессов.
• Повышение надежности и отказоустойчивости серверного обору-дования и ПО.
Список наиболее значимых проектов, реализованных мною за время ра-боты в компании:
• База регистрации и учета заявок абонентов на подключение или ремонт (Web-интерфейс, проверка вводимых данных в связке с UTM билингом, итоговые периодические отчеты, сгруппированные по разным наборам параметров, панель администрирования сервиса – это только основной функционал). Ежемесячно через эту базу проходит около 3-5 тысяч заявок. Проект постоянно обновляется и дорабатывается, а список реализованных функций постоянно удлиняется.
• Несколько менее крупных сервисов для регистрации, хранения и учета данных, основанных на интерфейсе БД по заявкам.
• Абонентская статистика UTM-билинга (WEB-интерфейс, периодические отчеты с различными группировками, объединение данных из нескольких серверов БД в единый отчет). Изначально эта статистика создавалась для разгрузки ядра билинга, поскольку родная статистика билинга потребляла неоправданный объем ресурсов.
• Статистика UTM-билинга для операторов технической поддержки (WEB-интерфейс). Основана на абонентской статистике, но имеет расширенный набор функций и отчетов. В конечном итоге планируется продублировать весь набор функций панели администратора UTM-билинга, который необходим операторам. Основная цель – ужесточить контроль деятельности операторов и, тем самым, повысив отказоустойчивость билинга, а так же значительно упростить работу оператора с билингом.
• Голосовой (телефонный) автоинформатор (проверка баланса, проведение кредитных платежей абонентов без помощи операторов). Этим нововведением мы частично решили проблему перегрузки операторов технической поддержки. Сервис реализован на связке Cisco1700 (voip-шлюз) – IVR – FreeRadius – Perl – MySQL – UTM-билинг.
• Многочисленные отчеты с наборами параметров, формирующиеся через web-интерфейс по запросу пользователя, либо периодически отправляемые на указанные email-адреса. Формируются в основном из БД UTM-билинга.
• Авторизация абонентов по физическим параметрам. После запус-ка этого сервиса резко снизилось количество случаев воровства регистрационных данных абонентов.
• Email-рассылка новостей (WEB-интерфейс).
• Коллекторы данных и графики, отображающие данные по степени загрузки каналов связи, количеству online-абонентов, качеству каналов связи с вышестоящим провайдером (WEB-интерфейс).
Кроме этих проектов постоянно сопровождаются и дорабатываются сервисы:
• Официальный сайт компании: www.MegaLine.kg
• UTM5-билинг и его БД
• Официальный форум компании: Forum.MegaLine.kg
• Почтовый сервис: Mail.MegaLine.kg
• Трекер Torrent.MegaLine.kg
Работа ведется с применением следующих средств разработки, тех-нологий и ПО: PHP, MySQL, Perl, IVR, Apache, Radius-сервер.
Основная масса серверов работает на операционных системах Linux: Gentoo и RadHat (CentOS).
03.2006 – 03.2007 «AGDesign» группа разработчиков web-сайтов.
Web-программист
Основная обязанность – поддержка и развитие сайта www.asiagroup.ru. Создал систему регистрации клиентов, с элементами защиты от автоматических регистраций роботами. Наладил систему заказа товаров через корзину. Наладил систему доступа клиентов к дополнительным описаниям товаров из основного каталога. Создал и доработал инструменты администрирования вышеперечисленных сервисов.
А так же разработка сайтов (Интернет магазинов) для заказчиков (www.alpdar.ru, www.rus-doors.ru).
(HTML, JavaScript, CSS, PHP4/PHP5, MySQL)
03.2004 – 02.2006 ОсОО «Mega Line» Интернет провайдер в Кыргызстане.
Инженер монтажной группы, программист
Основная обязанность – построение и поддержка магистральных каналов и сетей компании (технология Ethernet), консультации клиентов по вопросам подключения, настройки ПО и устранения неполадок, а так же консультации сотрудников компании (телефонные операторы, курьеры).
Создал систему регистрации и обработки информации о заявках, жалобах и пожеланиях клиентов (база данных MySQL и web-интерфейс PHP4+HTML+CSS). Проект по сей день используется в офисе компании. К сожалению после увольнения развитие проекта прекратилось.
Профессиональные качества и привычки:
Ответственный, исполнительный, крайне положительно отношусь к обуче-нию и новым технологиям.
Во время написания скриптов и программных кодов стремлюсь сделать их максимально читаемыми, наполняю их комментариями и осмысленными именами элементов, так же должное внимание уделяется ресурсоемкости написанного кода.