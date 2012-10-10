Добрый день Требуется обработка фотографий часов. Пример обработки: 1) Убрать неровные обрезы, например https://img.skitch.com/20121009-k3i898s6cutsgnrnk2m6ji85fy.png https://img.skitch.com/20121009-eemx36272pnrsxmw8cnfc73uxy.png 2) Убрать темный фон и любой другой фон https://img.skitch.com/20121009-jcjfc45aawhscaj9p1sch28tht.png https://img.skitch.com/20121009-cmug86rd5mj4ca6gx3kfcj5pp5.png -------------- Колиечесто фотографий больше 100. Точную цифру подсчитать затруднительно. -------------- Интересует стоимость обработки за 1 фото? И скорость обработки?