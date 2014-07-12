Друзья привет,не буду писать про то какой я классный,дайте заказ проверим.
Так,резюме,во первых уж наверно точно не нужно писать про то,что ваша работа будет выполнена в
срок,качественно и прочее бла бла бла... Говорю что умею- html, css, php, делаю сайт под ключ в основном,но при большой мотивации(денежной,ну а кокой в нашем алчном мире :) )выполню и другие заказы.
И еще,так как я первый раз на этом сайте, "новичок зеленый" делаю первый 10 заказов со скидкой,т е примерно за 400-500 р.
Подведу итог, дайте мне дело,и забудьте о нем на строк который я скажу,и ваш заказ будет выполнен.
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