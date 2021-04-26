mbc-studio

Специализация: Создание сайтов под ключ Landing page (одностраничные сайты) Интернет магазины Корпоративные сайты
Добрый день!
1 – Профессиональный опыт коммерческой разработки более 3 лет
2 – умения разбираться в чужом коде
3 – работа с крупными проектами
Что я могу предложить:
1) Лендинги
2) Сайты "под ключ"
3) Корпоративные сайты
4) Интернет магазины
Мои Скилы:
Django/Django Rest Framework – 100%
React JS – 85%
JS(ES6+) – 95%
Python – 100%
git – 100%
HTML5(pug)+CSS3(sаss) – 100%
Photoshop – 100%
Illustrator – 100%
Специализация: Разработка сайтов / Сайт «под ключ»
Дополнительные специализации: Нет
Опыт работы: 3 года