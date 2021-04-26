mbc-studio

Ырыскелди mbc-studio

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Специализация: Создание сайтов под ключ Landing page (одностраничные сайты) Интернет магазины Корпоративные сайты

Добрый день!

1 – Профессиональный опыт коммерческой разработки более 3 лет

2 – умения разбираться в чужом коде

3 – работа с крупными проектами

Что я могу предложить:

1) Лендинги

2) Сайты "под ключ"

3) Корпоративные сайты

4) Интернет магазины

Мои Скилы:

Django/Django Rest Framework – 100%

React JS – 85%

JS(ES6+) – 95%

Python – 100%

git – 100%

HTML5(pug)+CSS3(sаss) – 100%

Photoshop – 100%

Illustrator – 100%

Специализация: Разработка сайтов / Сайт «под ключ»

Дополнительные специализации: Нет

Опыт работы: 3 года