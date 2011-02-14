Аудит\Разработка\Настройка систем инф.безопасности (серверов и сетей)

Обеспечение информационной безопасности предприятия таможенного брокера.

Обеспечение информационной безопасности серверов интернет-казино.

Аудит безопасности локальной сети предприятия по продаже горючего для кораблей.

Расследование нарушений информационной безопасности на предприятии.

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Есть компании партнеры по СКД и слаботочным сетям.

Возможен полный цикл работ с нуля.

Аудит локальных сетей и серверов.

Аудит систем информационной безопасности.

Настройка серверов.

ISO/IEC 27001:2005

ISO 19011 NSA

INFOSEC