Аудит\Разработка\Настройка систем инф.безопасности (серверов и сетей)
Обеспечение информационной безопасности предприятия таможенного брокера.
Обеспечение информационной безопасности серверов интернет-казино.
Аудит безопасности локальной сети предприятия по продаже горючего для кораблей.
Расследование нарушений информационной безопасности на предприятии.
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Есть компании партнеры по СКД и слаботочным сетям.
Возможен полный цикл работ с нуля.
Аудит локальных сетей и серверов.
Аудит систем информационной безопасности.
Настройка серверов.
ISO/IEC 27001:2005
ISO 19011 NSA
INFOSEC
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