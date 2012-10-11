mbob72

Михаил Бобрышев mbob72

 
51 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Воспроизвести текстуру

    $15

    Необходимо воспроизвести текстуру. Скан прикрепляю. На скане закрашен логотип. В результате нужно получить растровый макет фона, еще желательно иметь возможность удобно произвести его цветокоррекцию.

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внести изменение в шаблон темыDrupal 7

    Сайт пресспром.рф. Тема marinelli, опция всплывающего меню прописана в шаблоне theme.inc. Когда эта опция отключена, работает статическое меню, и если активен пункт подчиненного меню, в пункт соответствующего главного меню добавляется класс active-trail. Надо прописать то же для всплывающего ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать логотип для сайта

    $250

    Сайт наполнен "в черне" - нужно подправить верстку контента. Оформление страницы, шрифты предполагаются без изменений. http://пресспром.рф Деятельность компании: рекламно-маркетинговая компания с производственной базой. Услуги: маркетинговое исследования, производство рекламы, ее размещение. Производство: офсетная печать, шелкография, широкофрматка. Так ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Восстановить пароль администратора в Друпале

    Собственно, задача в заголовке. Ситуация такая: сайтом не пользовались месяца 4, потом надо было изменить телефоны на странице. Пароль не сработал, попробовал восстановить, но оказалось, что указан был ошибочный электронный адрес. Через хостинг залез в таблицу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
yevhen
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Внести изменение в шаблон темыDrupal 7
success :)
Хорошо все прошло, работой Евгения доволен. Адекватное общение, чистое исполнение, все оперативно.
Ответный отзыв
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Создать логотип для сайта
Очень хороший заказчик, всегда на связи, вовремя задания и оплата, корректные и конкретные правки. Было приятно поработать.
Сработано было и с фантазией, и очень четко, без ошибок. Практически все пожелания учтены, при этом не в ущерб художественному уровню. Бывает, туднее всего объяснять простые вещи, которые дизайнеру не удаются, а в этом случае таких проблем не было. В общем, все очень профессионально. Спасибо!
Ответный отзыв
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Восстановить пароль администратора в Друпале
Работой с Михаилом полностью доволен.
Сделано нормально, претензий нет
Ответный отзыв