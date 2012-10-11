Сработано было и с фантазией, и очень четко, без ошибок. Практически все пожелания учтены, при этом не в ущерб художественному уровню. Бывает, туднее всего объяснять простые вещи, которые дизайнеру не удаются, а в этом случае таких проблем не было. В общем, все очень профессионально. Спасибо!