🔥 Web-дизайн, лендинги & ux|ui

 Портфолио на Behance: https://www.behance.net/marwyx

Ко всем проектам подхожу ответственно, соблюдаю дедлайны 

Оперативно сделаю Вам сайт-конфетку!

Используемые инструменты:

〽 Adobe Ps, Ai, Ae, Xd

〽 Figma

Все правки проекта бесплатные!

Прайс-лист:

 Дизайн главной страницы - 50$ (70$)*

 Дизайн одной внутренней страницы - 8$ (15$)*

 Дизайн лендинга (7 экранов) - 70$ (90$)*

 Дизайн рекламного баннера - 8$

 Дизайн с анимациями обсуждается с клиентом - $

*Цена в скобках указана за дизайн с учетом адаптива (десктоп, планшет & телефон)

С удовольствием займусь реализацией вашего проекта! 