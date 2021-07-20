🔥 Web-дизайн, лендинги & ux|ui
Telegram: https://t.me/bmarrria
Портфолио на Behance: https://www.behance.net/marwyx
Ко всем проектам подхожу ответственно, соблюдаю дедлайны
Оперативно сделаю Вам сайт-конфетку!
Используемые инструменты:
〽 Adobe Ps, Ai, Ae, Xd
〽 Figma
Все правки проекта бесплатные!
Прайс-лист:
Дизайн главной страницы - 50$ (70$)*
Дизайн одной внутренней страницы - 8$ (15$)*
Дизайн лендинга (7 экранов) - 70$ (90$)*
Дизайн рекламного баннера - 8$
Дизайн с анимациями обсуждается с клиентом - $
*Цена в скобках указана за дизайн с учетом адаптива (десктоп, планшет & телефон)
С удовольствием займусь реализацией вашего проекта!
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Портфолио
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