● -полное ведение бухгалтерского учета ОСНО,УСН,ЕНВД (учет ОС,материалов,расчеты с поставщиками,расчетно-кассовые операции,учет готовой продукци
● -полное ведение бухгалтерского учета ОСНО,УСН,ЕНВД (учетОС,материалов,расчеты с поставщиками,расчетно-кассовые
операции,учет готовой продукции,определение финансовых
результатов)
● -ведение налогового учета
● -подготовка и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности
● -кадровый учет,начисление з/п,взносов ,пособий
● -подготовка и сдача отчетности в фонды (ФСС,ПФР),возмещение
средств из ФСС
● -отслеживание дебиторской/кредиторской задолженности
● -оптимизация налогообложения
● -взаимодействие с налоговой,фондами,банками
● -1С Бухгалтерия,ЗУП,УТ,банк-клиент,электронная отчетность
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