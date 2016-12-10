mbookk41

Марина mbookk41

 
49 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
&#9679; -полное ведение бухгалтерского учета ОСНО,УСН,ЕНВД (учет ОС,материалов,расчеты с поставщиками,расчетно-кассовые операции,учет готовой продукци

● -полное ведение бухгалтерского учета ОСНО,УСН,ЕНВД (учетОС,материалов,расчеты с поставщиками,расчетно-кассовые

операции,учет готовой продукции,определение финансовых

результатов)

● -ведение налогового учета

● -подготовка и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности

● -кадровый учет,начисление з/п,взносов ,пособий

● -подготовка и сдача отчетности в фонды (ФСС,ПФР),возмещение

средств из ФСС

● -отслеживание дебиторской/кредиторской задолженности

● -оптимизация налогообложения

● -взаимодействие с налоговой,фондами,банками

● -1С Бухгалтерия,ЗУП,УТ,банк-клиент,электронная отчетность

Портфолио