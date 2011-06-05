Переводчик технических текстов с японского, английского и немецкого языков

Образование

Высшее техническое, окончил Уральский политехнический институт (09.1962 – 12.1968) по специальности «Химическая технология пластических масс».

Профессиональный опыт

В течение примерно 20 лет работал внештатным переводчиком в бюро переводов Свердловской торгово-промышленной палаты (~ 1970-1990 г.) и Ереванской торгово-промышленной палаты (1974-1977 г.).

Занимался переводом технической литературы в областях: химия и химическая технология, физика, металлургия, электротехника, машиностроение.

В течение первых 2 лет переводил с немецкого и английского языков, а затем в основном с японского.

С 1981 по 2009 годы в период работы на АВТОВАЗе в Управлении лабораторно-исследовательских работ (УЛИР) (1981-1987 г.) и в Исследовательском центре НТЦ (ИЦ НТЦ) (1987-2009 г.) наряду с основной деятельностью в качестве ведущего инженера-исследователя занимался переводом технической документации для внутренних нужд УЛИР и ИЦ НТЦ, за что получал персональную надбавку к зарплате.

В настоящее время пенсионер.