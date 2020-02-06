Задание сделаю быстро и качественно, к работе отношусь ответственно.

Работала заместителем коммерческого директора, в обязанности входило: работа с нормативной документацией, наведение внутреннего порядка,консультация клиентов, организаторская деятельность, контроль за деятельностью компании, улучшение экономической ситуации в компании.

Ключевые навыки: пользователь ПК, грамотная устная и письменная речь, поиск информации в интернете, работа в команде, 1С: Предприятие 8, работа с большим объемом информации, поиск и привлечение клиентов, навыки продаж, подбор персонала.

Высшее образование - Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина (таможенное дело).

Знание английского языка на среднем уровне (В1).