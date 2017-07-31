Добрый день! Необходимо растиражировать элементы и отсортировать их по цвету (1 цвет элементов = 1 файл). Подробное описание задачи по ссылке внизу. Понадобится Coreldraw + ecut или plotcut, Excel. http://www.evernote.com/l/AoaVPq8knFlCtZ7va1uW2BGKV8O2oWdqDZo/ Просьба, кто прочитал ТЗ, начать отклик со слов – ...
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Добрый день! 1.Есть 30 CDR файлов. В них размещены разные элементы разного цвета и разного размера. 2.Необходимо из первого из этих 30 CDR файлов взять все элементы зеленого цвета и разместить в отдельном CDR файле. То есть ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть отрисованные элементы в векторе, все в 1ом файле. Необходимо изменить размеры элементов и разместить композиционно (согласно фотографиям) в разных файлах. Пример, исходный файл: туча, корабль, солнце, волны, радуга, цветы. Нужно в окончании: 1й файл – туча, корабль, ...Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт6 лет назад