mburov

Максим Буров mburov

 
38 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Coreldraw: тиражирование и сортировка по цвету элементов

    Добрый день!  Необходимо растиражировать элементы и отсортировать их по цвету (1 цвет элементов = 1 файл).  Подробное описание задачи по ссылке внизу. Понадобится Coreldraw + ecut или plotcut, Excel.  http://www.evernote.com/l/AoaVPq8knFlCtZ7va1uW2BGKV8O2oWdqDZo/ Просьба, кто прочитал ТЗ, начать отклик со слов – ...

    CorelDRAW
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Coreldraw: владельцы Plotcalc, Ecut или пользователи Artcam

    Добрый день!  Есть определенное количество элементов в CDR файле, подготовленном на лазерную резку. Необходимо максимально плотно и компактно разместить их друг к другу, чтобы был минимальный расход материала.  Руками – долго и тяжело, очень помогают программы из ...

    CorelDRAW
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Coreldraw: скомпоновать элементы по цвету

    Добрый день! 1.Есть 30 CDR файлов. В них размещены разные элементы разного цвета и разного размера. 2.Необходимо из первого из этих 30 CDR файлов взять все элементы зеленого цвета и разместить в отдельном CDR файле. То есть ...

    CorelDRAW
    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Компоновка элементов в CorelDraw

    Добрый день!  Есть отрисованные элементы в векторе, все в 1ом файле.  Необходимо изменить размеры элементов и разместить композиционно (согласно фотографиям) в разных файлах.  Пример, исходный файл: туча, корабль, солнце, волны, радуга, цветы.  Нужно в окончании:  1й файл – туча, корабль, ...

    CorelDRAW
    Иконки и Пиксель-арт14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад