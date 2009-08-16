VBA, VB6, Ассемблер, Win32 API, C, C++, VB.NET, базы данных

Помощь студентам:

- курсовые, лабораторные, дипломные работы.

- подробные комментарии, блок-схемы, скриншоты, описание.

- быстро, качественно и доступно.

- на языках VBA, VB6, ассемблер MASM32, С и C++ (Win32 API), VB.NET.

- работа с базами данных через ADO, ODBC.

- любые консультации, подготовка к защите проектов.

Программы на заказ:

- Создание автоматизированных рабочих мест в MS Office на VBA:

- интеграция Excel, Word, Access для комплекса трудоемких задач

- автоматизация ввода и обработки информации, выдача отчетов.

- есть опыт в создании MRP-систем (планирования потребности

в материальных ресурсах), калькулировании и ценообразовании,

создание отчетов о продажах, справок о маржинальном доходе.

- Написание dll на ассемблере MASM32 SDK + Win32 API для оптимизации

критических участков программ на языках высокого уровня.

- Программы для бизнеса, утилиты, базы данных и прочее.

Опыт 8 лет.