Помощь студентам:
- курсовые, лабораторные, дипломные работы.
- подробные комментарии, блок-схемы, скриншоты, описание.
- быстро, качественно и доступно.
- на языках VBA, VB6, ассемблер MASM32, С и C++ (Win32 API), VB.NET.
- работа с базами данных через ADO, ODBC.
- любые консультации, подготовка к защите проектов.
Программы на заказ:
- Создание автоматизированных рабочих мест в MS Office на VBA:
- интеграция Excel, Word, Access для комплекса трудоемких задач
- автоматизация ввода и обработки информации, выдача отчетов.
- есть опыт в создании MRP-систем (планирования потребности
в материальных ресурсах), калькулировании и ценообразовании,
создание отчетов о продажах, справок о маржинальном доходе.
- Написание dll на ассемблере MASM32 SDK + Win32 API для оптимизации
критических участков программ на языках высокого уровня.
- Программы для бизнеса, утилиты, базы данных и прочее.
Опыт 8 лет.