Создание анимационных роликов. Motion-ролики. Реклама для соц.сетей

Ищите человека, который помог бы Вашему бренду стать узнаваемым? Тогда Вы по адресу.

Изготовлю анимационный ролик для соц сетей и сайтов.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

-готов приступить уже сегодня

-всегда довожу дело до конца

-не нарушаю сроков

-работаю без предоплаты*

-всегда на связи

-цены приемлемые

Связь:

WhatsApp,Viber,Telegram: +380973368422

Instagram: https://www.instagram.com/roman__turetskiy/

Примеры работ:

https://www.instagram.com/roman__turetskiy/

Навыки работы:

After Effects, Photoshop, Funal Cut, Adobe Audition, Premier Pro

*окончательное решение по работе и предоплате принимаем при общение с заказчиком