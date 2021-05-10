Создание анимационных роликов. Motion-ролики. Реклама для соц.сетей
Ищите человека, который помог бы Вашему бренду стать узнаваемым? Тогда Вы по адресу.
Изготовлю анимационный ролик для соц сетей и сайтов.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
-готов приступить уже сегодня
-всегда довожу дело до конца
-не нарушаю сроков
-работаю без предоплаты*
-всегда на связи
-цены приемлемые
Связь:
WhatsApp,Viber,Telegram: +380973368422
Instagram: https://www.instagram.com/roman__turetskiy/
Примеры работ:
https://www.instagram.com/roman__turetskiy/
Навыки работы:
After Effects, Photoshop, Funal Cut, Adobe Audition, Premier Pro
*окончательное решение по работе и предоплате принимаем при общение с заказчиком
Портфолио
- Рекламный ролик для инстаграмма36 просмотров
- MY PRAGUE (МОЯ ПРАГА)33 просмотра
- KYIV (КИЕВ)34 просмотра
- Who am I? (Кто Я?)46 просмотров
- Интро для видеоблога27 просмотров
- Анимация лого64 просмотра
- Реклама концерта44 просмотра
- Реклама клуба58 просмотров
- Реклама вечеринки72 просмотра
- Реклама паба52 просмотра
- Реклама караоке клуба15 просмотров
- Видеоряд к треку16 просмотров