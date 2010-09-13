Композитор,DJ

Зайцев Алексей Александрович, родился 26 августа 1985 года в Кировской области, г. Кирово-Чепецка. Первые шаги к музыке появились в 1998 году, когда первые строки стихов кидал на биты. В 1999 году был записан первый олдскул трек, который положил начало жизни МС Фиджи. Название сценического имени было определено первоначально, как Project Фиджи. Первоначальный стиль исполнения был хип-хоп, однако с 2002 года появляются первые хаус композиции. МС Фиджи – появляется в 2008 году после распада Project Фиджи и хип-хоп объединения Figistyle’MC. Велась работа над поиском нового стиля МС и DJ, в этом же 2008 году в лице второго исполнителя появляется родной брат, Евгений, известный как FoxBoom. Сейчас ведется работа над новым проектом V.I.P. Sicilia.