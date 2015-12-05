Обработка вокала, голоса. Сведение, мастеринг

Предлагаю услуги сведения и мастеринга, работаю с такими исполнителями как :

-Леша7емь

-One_t

-Ganz

-MNR

-Восемь по Гринвичу

-Эсэчевский

-Lodos

-Шлем

-Hima

-Sage [ДатьДжазуМастаз] ( Илья мирный с ним в команде)

-Good

- Alex Frizen

600 р .

В сумму входит динамическая обработка (компрессия, эквализация, диэссинг, выравнивание громкости отрезков вручную, удаление шумов), пространственная обработка (придание голосу атмосферы, панорамирование), работа с вокалом (куплеты и припев) (тюн, тайминг, различные эффекты и модуляции) + мастеринг