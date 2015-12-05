Обработка вокала, голоса. Сведение, мастеринг
Предлагаю услуги сведения и мастеринга, работаю с такими исполнителями как :
-Леша7емь
-One_t
-Ganz
-MNR
-Восемь по Гринвичу
-Эсэчевский
-Lodos
-Шлем
-Hima
-Sage [ДатьДжазуМастаз] ( Илья мирный с ним в команде)
-Good
- Alex Frizen
600 р .
В сумму входит динамическая обработка (компрессия, эквализация, диэссинг, выравнивание громкости отрезков вручную, удаление шумов), пространственная обработка (придание голосу атмосферы, панорамирование), работа с вокалом (куплеты и припев) (тюн, тайминг, различные эффекты и модуляции) + мастеринг
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