ФИО: Чуваев Михаил Константинович
Дата рождения: 05.11.1993
Место жительства: Россия, Коломна
Владение иностранными языками: Английский (elementary),
Русский (родной)
Рабочий график: С 14:00 до 20:00 (по московскому времени)
Профессиональные навыки:
Владею программами:
-3ds max (имеется сертификат Autodesk), опыт пользования: 3 года
-Photoshop (работа с текстурами, постобработка),
опыт пользования: 3 года
-Autocad (базовые знания), опыт пользования: 1 месяц,
но занимаюсь активным изучением
-рендер использую V-ray (качество визуализации можно увидеть
в портфолио), но так же владею MentalRay.
На сегодняшний день я самостоятельно активно изучаю:
-теорию цвета
-теорию света
-стили интерьера
Мне нравится работать в сфере дизайна и компьютерной графики, и я стремлюсь к достижению высшего качества проектов. На данном этапе я предоставляю услуги 3d визуализатора и моделлинга интерьера по сниженным расценкам.