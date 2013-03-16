3d визуализатор интерьеров

ФИО: Чуваев Михаил Константинович

Дата рождения: 05.11.1993

Место жительства: Россия, Коломна

Владение иностранными языками: Английский (elementary),

Русский (родной)

Рабочий график: С 14:00 до 20:00 (по московскому времени)

Профессиональные навыки:

Владею программами:

-3ds max (имеется сертификат Autodesk), опыт пользования: 3 года

-Photoshop (работа с текстурами, постобработка),

опыт пользования: 3 года

-Autocad (базовые знания), опыт пользования: 1 месяц,

но занимаюсь активным изучением

-рендер использую V-ray (качество визуализации можно увидеть

в портфолио), но так же владею MentalRay.

На сегодняшний день я самостоятельно активно изучаю:

-теорию цвета

-теорию света

-стили интерьера

Мне нравится работать в сфере дизайна и компьютерной графики, и я стремлюсь к достижению высшего качества проектов. На данном этапе я предоставляю услуги 3d визуализатора и моделлинга интерьера по сниженным расценкам.