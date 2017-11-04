Тексты - для людей, а не для машин.

Копирайтинг/ Рерайтинг/ Seo-копирайт

Пишу про покер (безлимитный холдем- NL_Holdem). А конкретно - сленг, стратегии, кэш и турнирные игры, софт по статистике. Слежу за топовыми игроками и международными турнирами, "сижу" на форумах. Опыт онлайн игр более 6 лет.

С русским проблем нет. Есть портфолио на бирже копирайтеров (где есть статьи и на покерные темы).

Туризм и рыбалка - также любимые темы

Туризм:

Путешествовал много по Юго-Восточной Азии, по редким регионам.

Знаю нюансы самостоятельных поездок, достопримечательности, климат, расположение и не только..

Рыбалка:

Это мое хобби.

Есть статья в портфолио по этой теме.

В основном стараюсь писать своим языком без дополнительной литературы, так как много тем знакомо.

Главные темы:

фидер;

спиннинг;

прикормка;

микроджиг;

ловля белой рыбы.

С русским языком проблем нет. Обращайтесь. Ник на maultalk mcjacksonoff

почта [email protected]

skype mcjacksonoff

icq 328068542

портфолио http://www.etxt.ru/mcjacksonoff.html