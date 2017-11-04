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Пишу про покер (безлимитный холдем- NL_Holdem). А конкретно - сленг, стратегии, кэш и турнирные игры, софт по статистике. Слежу за топовыми игроками и международными турнирами, "сижу" на форумах. Опыт онлайн игр более 6 лет.
С русским проблем нет. Есть портфолио на бирже копирайтеров (где есть статьи и на покерные темы).
Туризм и рыбалка - также любимые темы
Туризм:
- Путешествовал много по Юго-Восточной Азии, по редким регионам.
- Знаю нюансы самостоятельных поездок, достопримечательности, климат, расположение и не только..
Это мое хобби.
Есть статья в портфолио по этой теме.
В основном стараюсь писать своим языком без дополнительной литературы, так как много тем знакомо.
Главные темы:
- фидер;
- спиннинг;
- прикормка;
- микроджиг;
- ловля белой рыбы.
почта [email protected]
skype mcjacksonoff
icq 328068542
портфолио http://www.etxt.ru/mcjacksonoff.html
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