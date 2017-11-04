mcjacksonoff

Евгений mcjacksonoff

 
41 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Тексты - для людей, а не для машин.

Копирайтинг/ Рерайтинг/ Seo-копирайт

Пишу про покер (безлимитный холдем- NL_Holdem). А конкретно - сленг, стратегии, кэш и турнирные игры, софт по статистике. Слежу за топовыми игроками и международными турнирами, "сижу" на форумах. Опыт онлайн игр более 6 лет. 

С русским проблем нет. Есть портфолио на бирже копирайтеров (где есть статьи и на покерные темы).

Туризм и рыбалка - также любимые темы

Туризм:  

  • Путешествовал много по Юго-Восточной Азии, по редким регионам.
  • Знаю нюансы самостоятельных поездок, достопримечательности, климат, расположение и не только..
Рыбалка:

Это мое хобби.

Есть статья в портфолио по этой теме.

В основном стараюсь писать своим языком без дополнительной литературы, так как много тем знакомо.

Главные темы:

  • фидер;
  • спиннинг;
  • прикормка;
  • микроджиг;
  • ловля белой рыбы.
С русским языком проблем нет. Обращайтесь. Ник на maultalk mcjacksonoff

почта [email protected]

skype mcjacksonoff

icq 328068542

портфолио http://www.etxt.ru/mcjacksonoff.html

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