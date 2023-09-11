mclayne7

Игорь mclayne7

 
36 летУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
SEO. PPC. Анализ, аудит, консультация.

  • Участие в разработке стратегии продвижения сайтов клиентов

  • Сбор семантического ядра, ТЗ копирайтерам, ТЗ на теги

  • Технический аудит, составление ТЗ программисту

  • Внутренняя оптимизация сайтов, адаптация процессов SEO в компании под текущие требования поисковых систем.

  • Анализ юзабилити сайта клиента. Рекомендации по улучшению

  • Линкбилдинг (аутрич, работа с биржами)

  • Отчетность по выполненной работе

  • Контекстная реклама

  • Баннерная реклама

  • Анализ и регулярный мониторинг конкурентов

  • Настройка аналитики

  • Отслеживание эффективности рекламных кампаний

  • бюджетирование

  • Копирайтинг

  • Рерайтинг

  • Контент-менеджер

  • Статьи

  • Редактирование/Корректура

Семантическое ядроРекламная кампания