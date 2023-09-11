SEO. PPC. Анализ, аудит, консультация.
Участие в разработке стратегии продвижения сайтов клиентов
Сбор семантического ядра, ТЗ копирайтерам, ТЗ на теги
Технический аудит, составление ТЗ программисту
Внутренняя оптимизация сайтов, адаптация процессов SEO в компании под текущие требования поисковых систем.
Анализ юзабилити сайта клиента. Рекомендации по улучшению
Линкбилдинг (аутрич, работа с биржами)
Отчетность по выполненной работе
Контекстная реклама
Баннерная реклама
Анализ и регулярный мониторинг конкурентов
Настройка аналитики
Отслеживание эффективности рекламных кампаний
бюджетирование
Копирайтинг
Рерайтинг
Контент-менеджер
Статьи
Редактирование/Корректура