Photoshop, 3DS Max, CyberMotion 3D Designer, Character 3D, Animator, Maya, Blitz Visual+, Dreamweaver, ASP 3.0, VBScript, JavaScript, Blitz Max, Blitz 3d, EarthMapping, Corel Draw, Adobe Audition, Cool Edit Pro, E-Jay Hip-Hop, E-Jay Dance, DJTraktor, FruityLoops Studio, Adobe Flash, Fireworks, etc.
Портфолио
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Анимация
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Иконки и Пиксель-арт
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Презентации
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Фотосъемка
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Интерьеры и Экстерьеры
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3D-графика
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Дизайн продукции
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Фирменный стиль
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Иллюстрации и Рисунки
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Баннеры
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Обработка фотографий
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Логотипы и Знаки
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