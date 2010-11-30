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Мурат mcmcm

 
32 годаКазахстан/Алматы
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Photoshop, 3DS Max, CyberMotion 3D Designer, Character 3D, Animator, Maya, Blitz Visual+, Dreamweaver, ASP 3.0, VBScript, JavaScript, Blitz Max, Blitz 3d, EarthMapping, Corel Draw, Adobe Audition, Cool Edit Pro, E-Jay Hip-Hop, E-Jay Dance, DJTraktor, FruityLoops Studio, Adobe Flash, Fireworks, etc.

JavascriptFlash3ds MaxPhotoshop
Портфолио
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#516
Анимация
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#800
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#992
Презентации
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1031
Фотосъемка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1099
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $70
от 1 дня
#1145
3D-графика
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1345
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1482
Наружная реклама
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1529
Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
от 1 дня
#1948
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#2567
Баннеры
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#3391
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3782
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $70
от 1 дня
#4459
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#5428
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