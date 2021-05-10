mcpetra000

Middle UI/UX Web-Designer

Привет меня зовут Петя, я начинающий UI/UX веб-дизайнер. В этой области я недавно , но она меня уже полностью заинтересовала и я хочу развиваться и стать одним из ведущих специалистов.

До этого я успел сделать несколько простейших лендингов, сайтов-визиток, даже успел сделать дизайн интернет-магазина и банковского мобильного приложения. Я смогу сделать для вас не только то, что перечислил так как я постоянно совершенствуюсь и узнаю для себя что-то новое.

Я владею Фигмой, разбираюсь в Фотошопе,в Adobe Illustrator, в Ворде, в Экселе и Powerpoint'е. Работал на Tilda

Могу сказать, что обладаю коммуникабельностью , могу найти общий язык с любым человеком. Я стараюсь быть всегда более ответственным, и если куда то иду беру с собой ноутбук , чтобы , если выдастся свободная минутка , продолжать делать проект.

Могу сказать что люблю учиться , постоянно смотрю разные курсы и пытаюсь повторить на практике данные мне советы.